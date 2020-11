Je suis une célébrité, Shane Richie envisage d’adopter un sixième enfant avec sa femme Christie

Shane Richie a révélé qu’il prévoyait d’adopter un sixième enfant avec sa femme Christie.

La star de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here veut avoir un autre enfant une fois la série terminée, même s’il n’est pas sûr de le pouvoir à cause de son âge.

Il est déjà papa de Shane Roche Jr et de Jake Roche avec son ex épouse Coleen Nolan, et il partage Mackenzie Blue, Lolita Bell et Romani-Skye Angel Shelley avec Christie.

Christie, 41 ans, a 15 ans de moins que Shane, 56 ans, et veut avoir plus d’enfants.

Shane a déclaré au Sun: «Nous en parlons toujours, moi et Christie, et parce qu’elle a quinze ans de moins que moi et qu’elle n’a que 41 ans, il est donc encore temps.

«Nous avons parlé d’avoir un autre bébé et il est encore temps et elle parle toujours de vouloir un autre enfant (son propre enfant biologique) et je sais que nos filles aimeraient un autre frère ou une sœur.

“Mais maintenant, nous parlons d’adopter et parce que nous vivons à Surrey, les règles sont très différentes de celles de l’époque où nous vivions à Bucks, il y a longtemps, mais je suis toujours partante.”







Shane a été marié à la star de Loose Women Coleen de 1990 à 1999 et il a épousé Christine il y a 13 ans.

Il participe actuellement à I’m A Celebrity sur ITV.

Mais l’acteur d’EastEnders a fait l’objet de controverses après avoir été accusé d’intimider AJ Pritchard.









Le duo s’est disputé à propos de la vaisselle car AJ voulait que la vaisselle soit faite d’une manière particulière.

Et en vrai I’m A Celeb style, ils feront un essai ensemble ce soir.

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV