Je suis une célébrité plongée dans le chaos alors que le camp est inondé quelques jours avant le lancement du spectacle

PANICKED Les patrons d’ITV ont été contraints de fermer le I’m A Celebrity Get Me Out Of Here! Camp après que des pluies torrentielles et des inondations ont frappé la région.

Le travail sur le plateau a été annulé, et toute l’équipe a été forcée de quitter le site en raison des conditions extrêmes, quelques jours seulement avant que les célébrités ne doivent s’enregistrer au camp I’m A Celebrity.

Une source locale a déclaré : « Le camp a été fermé hier en raison des fortes pluies. Aucun personnel n’était autorisé sur place car c’était trop dangereux.

« On leur a dit de sortir de la zone et des outils totalement abattus.

“Cela signifiait qu’une précieuse journée de préparation avait été perdue alors que l’équipage faisait face à une course contre la montre pour préparer le site.

“Mais ils étaient tous de retour sur place aujourd’hui, alors croisons les doigts pour qu’ils puissent rattraper le temps perdu.”

Un porte-parole d’ITV a déclaré: “Nous avons fermé le site pendant 24 heures par mesure de précaution en raison du mauvais temps.”