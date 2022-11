Je suis une célébrité Owen Warner a UN AUTRE frère sexy qui s’est envolé pour l’Australie pour le soutenir

BON a l’air clairement dans la famille d’Owen Warner, je suis une star de célébrité.

Le beau gosse des Hollyoaks, 23 ans, a conquis une légion de nouveaux fans après s’être déshabillé pour la douche dans la jungle.

Et plus tôt ce mois-ci, nous avons parlé du frère tout aussi sexy d’Owen, le mannequin Louis.

Mais il y a un troisième frère Warner qui est également très agréable à regarder.

Jeudi, Louis a révélé à ses 20 000 abonnés sur Instagram que lui et Jake se rendaient en Australie pour soutenir leur frère.

Selon sa propre biographie Instagram, Jake travaille comme artiste d’enregistrement et réalisateur vidéo et plus tôt cette année a tourné la vidéo officielle après la fête pour les BRIT Awards.

Louis est déjà apparu sur Lorraine pour défendre son frère après que certains des commentaires “ditsy” d’Owen aient laissé les téléspectateurs dans les points de suture.

Il a déclaré: «Il a ses moments de timidité mais il n’est pas du tout stupide. Il est en fait vraiment allumé.

“Mais son cerveau fonctionne d’une manière différente, donc il pourrait apparaître comme, eh bien, vous pourriez penser” c’est un peu stupide “. Mais parfois, vous pensez alors, à sa manière, que cela a un peu de sens.

Il a ajouté: “C’est agréable de le voir si bien accueilli quand il est lui-même, car de retour chez lui, il est si précieux, et tout le Royaume-Uni le découvre.





“Il est brillant et je suis si heureux que le reste du Royaume-Uni se réchauffe envers lui.”

