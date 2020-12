I’m A Celebrity Le fils de Giovanna Fletcher s’est endormi en tenant une photo de lui dans des scènes adorables.

Le plus jeune fils Max, deux ans, que Gi partage avec son mari Tom Fletcher, a été cassé par son père en train de prendre un coup de pied tout en serrant un cliché de sa mère dans son équipement I’m A Celeb.

Le partageant avec les histoires Instagram de Gi, Tom a écrit que Max «faisait la sieste avec maman».

Ils partagent également Buzz, six ans, et Buddy, quatre ans.

Pendant ce temps, Tom a rompu sa promesse de Noël à Gi de ne pas décorer la maison avant qu’elle ne sorte du château.

Le chanteur de McFly, Tom, a admis que lui et les enfants s’étaient effondrés et avaient érigé l’arbre, décorant leur porte d’entrée avec une arche de boules.







Des scènes émotionnelles l’ont vue pleurer lors d’un épisode récent alors qu’elle manquait une friandise de chez elle.

« Votre cœur vous fait mal et vous vous attachez à n’importe quoi », a déclaré Gi dans le Telegraph.

«Que serait-il agréable d’entendre Tom et les garçons, juste une phrase? C’est une phrase et je vais prétendre que chaque phrase que quelqu’un reçoit est celle des enfants et je vais les adopter comme si elles étaient à moi. «

Tom a déclaré à ses abonnés Instagram: «C’était vraiment difficile à regarder.

«C’était horrible de la voir s’énerver à propos d’une lettre de chez elle.







« Tout le monde doit vraiment en avoir envie, mais surtout ceux qui ont de jeunes enfants. Ils doivent vraiment avoir envie de ce lien avec la maison. »

Malgré les travaux d’eau, Gi est l’un des favoris des bookmakers à être couronnée première reine du château de l’émission, au coude à coude avec Jordan North.

Et le frère Mario estime qu’elle est destinée à la couronne après avoir verrouillé le vote «maman occupée».













La star de TOWIE a déclaré au Mirror: «Elle fait incroyable, je suis tellement fière d’elle.

« Le Gi que tout le monde voit est le Gi que je connais – aimant, drôle, attentionné et chaleureux pour tous ceux qu’elle rencontre.

«Quand j’ai eu mes problèmes de santé mentale dans le passé, elle était toujours là pour moi comme une épaule sur laquelle pleurer essentiellement.







«C’est exactement ce qu’elle est, elle veut toujours s’assurer que les autres sont heureux et qu’on s’occupe d’eux. C’est une maman brillante et vous pouvez vraiment le voir.

Avec l’expulsion de Jessica Plummer hier soir, Gi est la dernière femme restante dans le camp.

* Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! continue demain soir sur ITV à 21h.