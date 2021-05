Je suis une célébrité face à être au Pays de Galles ENCORE alors que l’Australie exclut l’ouverture des frontières jusqu’en 2022

Je suis une célébrité risque d’être détenu au Pays de Galles ENCORE alors que l’Australie exclut l’ouverture des frontières jusqu’en 2022.

La réalité ITV s’est tenue au château de Gwrych, dans le nord du Pays de Galles, l’année dernière, au milieu de la pandémie de coronavirus.

I’m a Celebrity faces en train d’être filmé au Pays de Galles ENCORE cette année[/caption]

Il a déjà été signalé qu’il n’y aurait pas de vols du Royaume-Uni vers l’Australie jusqu’à l’hiver prochain.

Le Premier ministre Scott Morrison a révélé qu’il avait l’intention de garder les frontières de l’Australie fermées indéfiniment, affirmant que l’achèvement du déploiement du vaccin ne garantissait pas une réouverture.

Les espoirs grandissent que lorsque le déploiement du vaccin Covid en Australie sera terminé à la fin de cette année, il pourra rouvrir le pays au reste du monde et à un nouvel ensemble de camarades de camp dans la jungle en novembre.

Dans un article publié récemment sur Facebook, il a averti que les frontières ne seraient ouvertes que «lorsqu’il est possible de le faire en toute sécurité».

L’émission ITV est généralement filmée dans la jungle australienne[/caption]

Selon les règles actuelles de Covid, chaque membre de la distribution et de l’équipe I’m A Celeb devrait demander des exemptions de voyage individuelles afin de filmer l’émission Down Under.

Une source a dit au Miroir: « I’m A Celebrity se produira cette année, il ne s’agit que de décider du lieu. »

Un retard dans l’envoi des vaccins Covid en Australie est en partie responsable de la fermeture des frontières.

Cependant, les patrons de I’m A Celebrity ont de nouveau sécurisé le château de Gwrych cette année, craignant que Covid n’empêche un retour en Australie.

L’émission a été tournée au Pays de Galles au milieu de la pandémie de coronavirus[/caption]

Le Sun a révélé qu’il souhaitait le ramener dans sa maison traditionnelle, Down Under, mais qu’il avait la relique du nord du Pays de Galles, âgée de 202 ans, de septembre comme sauvegarde.

Un initié a déclaré: «En fin de compte, ils sont à la merci des restrictions de Covid-19.

«Un accord formel est en place pour l’utilisation du château de Gwrych cette année.

«Si le spectacle doit être organisé à nouveau là-bas, tout a le feu vert.»

Le salon ITV a obtenu le château de Gwrych pour une deuxième année[/caption]

La source a poursuivi: «Une énorme quantité de travail a été consacrée à la préparation du bâtiment afin que les bases soient toutes posées et prêtes à l’emploi.

«Le format du château a fini par être un énorme succès pour ITV et avoir une deuxième série au Pays de Galles ne serait pas un inconvénient pour eux.

« Mais retourner en Australie est ce que tout le monde veut et c’est ce à quoi tout le monde travaille et espère. »

C’était la première année que le spectacle n’était pas tourné en Australie[/caption]





La dernière série, animée comme d’habitude par Ant McPartlin et Declan Donnelly, tous deux âgés de 45 ans, a vu 10,2 millions de personnes se connecter pour voir Giovanna Fletcher, 35 ans, couronnée reine du château.

Si l’Australie attend que le monde soit piégé, elle pourrait bien piéger les Australiens chez eux jusqu’en 2022 ou même 2023.

Plus tôt ce mois-ci, l’Australie a interdit de rentrer chez lui depuis l’Inde ravagée par Covid sous la menace de cinq ans de prison ou d’une amende de 66 600 $.