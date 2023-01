Je suis une célébrité de Matt Hancock… Sortez-moi d’ici ! frais divulgués

Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts pour toutes les dernières nouvelles et critiques de divertissement Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts



Les honoraires de Matt Hancock pour son apparition controversée sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! a été révélé.

Les honoraires de l’ancien secrétaire à la santé figuraient sur le registre des intérêts financiers du député.

Hancock a fait suspendre le whip du Parti conservateur pour avoir pris congé pour apparaître dans l’émission de téléréalité ITV.

Il est sorti de la jungle australienne à la troisième place derrière l’acteur Owen Warner et la footballeuse professionnelle anglaise Jill Scott, après la conclusion de l’émission en novembre.

Hancock a été soumis à de nombreuses tâches punitives et dégoûtantes lors de sa participation, notamment être obligé de manger le pénis d’un chameau et être couvert de bestioles effrayantes.

Les enregistrements du registre du député ont montré que le 14 décembre 2022, le député de West Suffolk a reçu 320 000 £ de Lifted Entertainment, ITV Studios, pour l’apparition, qui a duré 30 jours – un total de 720 heures.

L’apparition de M. Hancock dans l’émission ITV a été controversée et sa décision a suscité des critiques de la part du Premier ministre Rishi Sunak et d’autres conservateurs de premier plan, ainsi que des moqueries de la part de certains collègues députés.

Plus de 1 000 plaintes ont été déposées auprès du chien de garde de la radiodiffusion Ofcom pour sa participation.

Pendant qu’il était dans la jungle, il a également reçu des grillades de la part de ses camarades de camp, dont le chanteur du Culture Club Boy George et la présentatrice d’ITV Charlene White, à propos de son comportement pendant la pandémie.

Avant d’entrer dans la jungle, M. Hancock a déclaré qu’il était allé sur I’m A Celebrity pour “montrer à quoi je ressemble en tant que personne” ainsi que pour sensibiliser à la dyslexie.

Le registre a également montré qu’il avait été payé 48 000 £ pour une interview et la publication en série de son livre, Pandemic Diaries, dans les journaux Daily Mail et Mail On Sunday.

M. Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé pour avoir enfreint les directives de distanciation sociale en embrassant et en embrassant un assistant dans son bureau.

Après avoir quitté I’m A Celebrity…, M. Hancock a annoncé qu’il ne se présenterait pas pour les conservateurs aux prochaines élections générales.

Il a déclaré qu’il était “incroyablement fier” des réalisations du parti au gouvernement, mais a déclaré à M. Sunak qu’il avait découvert de nouvelles façons de se connecter avec le public et a exhorté son parti à “renouer” avec les gens.

Il a été révélé précédemment que M. Hancock avait également gagné 45 000 £ pour sa participation à Celebrity SAS: Who Dares Wins de Channel 4.

Une entrée de registre précédente a révélé qu’il avait passé 80 heures à filmer le programme pendant que le Parlement était en vacances entre le 24 septembre et le 8 octobre, peu de temps avant de se rendre en Australie.

Son apparition dans l’émission Channel 4 devrait être diffusée plus tard cette année.