Je suis une célébrité dans la rangée “favoritisme” alors que les téléspectateurs repèrent un “indice” secret après que le camp ait reçu des lettres de la famille

Les fans de I’M A Celeb ont critiqué la série pour “favoritisme” après que les téléspectateurs aient repéré un “indice” secret lors de l’épisode d’hier soir.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont noté comment l’une des célébrités semblait obtenir plus de sympathie de la part des patrons alors qu’elle recevait des lettres de sa famille.

TVI

Les célébrités ont eu droit à des lettres de chez elles hier soir[/caption] Érotème

Les fans pensaient que Matt avait été montré “favoritiste” dans l’épisode d’hier soir[/caption]

Hier soir, les candidats de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ont reçu leurs lettres de chez eux après un défi réussi.

Le groupe s’est réuni autour du feu pour lire les lettres émotionnelles de l’autre, lorsque les téléspectateurs ont remarqué le “favoritisme”.

Ils ont inondé les médias sociaux pour montrer à quel point la musique triste a commencé à jouer alors que la lettre de l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock était lue à haute voix.

Les fans ont remarqué qu’une chanson triste jouait en arrière-plan, seulement pour que le député écoute sa lettre, écrite par Gina Coladangelo.

Matt, 44 ans, et sa petite amie Gina ont été surpris en train d’avoir une liaison pendant le verrouillage du coronavirus l’année dernière – et sont maintenant en couple.

Le couple, qui était tous les deux mariés, a été surpris en train de se bécoter sur CCTV dans son bureau – avec leur liaison révélée par The Sun.

La footballeuse Jill Scott a lu la lettre : “Cher Matt, te regarder dans la jungle a été toute une expérience.

“Nous sommes particulièrement impressionnés que vous ayez vaincu votre peur des serpents. Nous sommes moins sûrs de la danse.





Les fans ont noté à quel point les autres célébrités avaient une musique édifiante, tandis que la lettre de Matt était lue aux côtés d’une triste chanson au piano.

« Pourquoi Matt reçoit-il soudainement la musique triste ? ITV montre trop évidemment son favoritisme maintenant », a écrit l’un d’eux sur Twitter.

Un autre est intervenu: “ITV fixant les résultats?”

Cela vient après que Matt a été surpris en train d’essuyer des larmes alors qu’il était sauvé par le public de la dernière élimination de I’m A Celebrity.

Au cours de l’épisode de dimanche de l’émission de téléréalité d’ITV, les téléspectateurs ont regardé Scarlett être renvoyée du camp.

Alors que la présentatrice de télévision était visiblement contrariée de rentrer chez elle, elle n’était pas la seule émotive.

On pourrait voir Hancock se déchirer après avoir réalisé qu’il resterait au camp pendant au moins un autre jour.

Scarlette Douglas était dans les deux derniers avec son meilleur pote dans la jungle, Babatunde Aléshé, et a fondu en larmes en partant.

Après avoir rencontré les hôtes Ant McPartlin et Dec Donnelly de l’autre côté du pont, Scarlette a admis : « Je suis absolument dégoûtée.

« Je ne vais même pas mentir à ce sujet. Je sais que certaines personnes voulaient partir, mais j’ai dit “Je ne suis pas encore prêt à partir”. Ces gens sont incroyables et la jungle est incroyable.