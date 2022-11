Je suis une célébrité critiquée par Women’s Aid alors qu’elle s’en prend à “l’agresseur présumé” Seann Walsh

WOMEN’S Aid a publié une déclaration accablante à propos de Seann Walsh dans I’m A Celebrity, exigeant que les patrons soient “prudents” avec leur édition de lui.

L’organisme de bienfaisance a envoyé un message à ITV via Twitter après que la bande dessinée a parlé de son ex Rebecca Humphries dans l’émission.

Les commentaires de Seann ont amené Women’s Aid à envoyer un message à ITV[/caption] Getty – Contributeur

L’ex de Seann, Rebecca, l’a qualifié de “toxique” après leur séparation[/caption]

L’organisation a tweeté : « Imaginez-vous être victime d’éclairage au gaz par un partenaire, suivre une thérapie, puis regarder cette personne susciter la sympathie à la télévision nationale ?

«Nous demandons à @ITV @imacelebrity de ne pas considérer dans leur montage les agresseurs présumés minimisant leurs actions à l’écran. Solidarité avec les survivants.

Cela vient après que Seann ait discuté des retombées de son baiser avec sa partenaire de Strictly Come Dancing, Katya Jones, dans l’épisode de jeudi soir.

Il a qualifié le scandale de “pire moment de ma vie”.

Le comédien a finalement parlé de son câlin avec Katya alors qu’il était grillé par ses co-stars en tombant pour la malédiction Strictly en 2018.

Seann, 34 ans, a dit à ses camarades de camp I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here qu’il avait été «terminé» par sa «pauvre ex-petite amie» dans une déclaration en ligne.

Rebecca Humphries a été dévastée en 2018 lorsque Seann l’a trompée avec sa partenaire de danse Strictly Katya lors d’une soirée bien arrosée.

Rappelant l’événement à sa camarade de camp Sue Cleaver, Seann a déclaré: “Moi et mon partenaire de danse, qui étions mariés – j’étais en couple – nous avons été photographiés en train de nous embrasser lorsque nous étions sur Strictly Come Dancing.”





Sue, 59 ans, a approfondi l’incident : « Pourquoi cela vous a-t-il crucifié ? Pourquoi cela a-t-il eu un tel impact ?

Seann a poursuivi: “Pour être tout à fait honnête avec vous, mon pauvre ex, ma petite amie à l’époque, a publié une déclaration. Ma petite amie [at the time] posté une déclaration et c’était la fin de moi.

“J’ai dit désolé. Je me suis assis sur l’émission de télévision de Jonathan Ross et je me suis excusé. Je me suis assis à côté de will.i.am et Samuel L. Jackson et je me suis excusé.

“Ce sera pour toujours le moment le plus étrange de ma vie et je dois dire probablement le pire moment de ma vie.”

Rebecca a qualifié son ex de “toxique” après que son scandale d’infidélité a été révélé le jour de son anniversaire.

Rebecca a déclaré: “Pendant un bref moment, j’étais la moitié du couple d’affiches pour l’amour toxique. Je ne savais même pas que l’amour ne devait pas ressembler à ce qu’il était pour nous, qu’une perte insidieuse de joie, d’opinion et de confiance n’était pas ce qu’on attendait de moi.

«Je pensais juste que les relations nécessitaient du travail et des compromis, et n’étaient pas toujours faciles à naviguer, et toute une série d’autres extraits sonores inutiles que j’avais classés au fil des ans pour justifier la douleur quotidienne.

« Voici quelque chose d’autre à propos de la toxicité – une fois que vous le savez, vous le voyez partout. Après l’avoir quitté, mes yeux étaient ouverts sur les messages toxiques véhiculés dans la culture pop.

Rebecca a continué à écrire dans The Guardian que Seann était un “gaslighter”, ajoutant: “Au cours des deux années qui ont suivi l’incident de Strictly, j’ai travaillé très dur pour retirer de mon corps le résidu collant et ressemblant à du goudron que l’éclairage au gaz vous laisse. J’ai rencontré quelqu’un de nouveau.

Seann a qualifié l’affaire de “pire moment” de sa vie[/caption]