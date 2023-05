JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… L’Afrique du Sud a été critiquée par un organisme de bienfaisance pour la conservation de son utilisation d’animaux presque éteints dans les essais alimentaires de l’émission.

Des défis tels que Jordan Banjo et Janice Dickinson ont utilisé des créatures indigènes comme les antilopes bubales et les bovins nguni, qui sont classés comme espèces en voie de disparition.

Érotème

Janice Dickinson a mangé du bubale lors d’un essai de consommation I’m A Celebrity[/caption] Érotème

Jordan Banjo a également dû creuser dans les espèces locales[/caption]

L’organisation locale Network for Animals a riposté à l’utilisation des créatures par ITV.

Un porte-parole a déclaré en exclusivité au Sun : « Il y a de puissantes raisons pour lesquelles nous sommes contre.

« Si vos concurrents ou votre spectateur les voient manger des bubales, ils vont penser que c’est bien, mais ce n’est pas bien.

« Cela encourage quelque chose qui concerne le déterminant global des animaux, car vous allez les encourager à être anéantis.

« C’est quelque chose que nous ne soutiendrions pas du tout, nous y sommes opposés.

En savoir plus sur Je suis une célébrité L’ENFER DE LA JUNGLE Les fans de I’m A Celebrity sont furieux alors que le favori de l’émission est renvoyé à la maison et que Phil est parti en colère JANICE LA MENACE Andy Whyment de I’m A Celeb affirme que Janice Dickinson a « abusé » d’Ant & Dec

«Vous avez affaire à des espèces en voie de disparition et vous encouragez les gens à les tuer et à les manger pour le pot et vous ne devez pas faire cela.

« Mais en substance, Network for Animals s’y oppose sur I’m A Celebrity car cela envoie un très mauvais message selon lequel il est acceptable de manger des animaux sauvages qui pourraient bien être en voie de disparition.

« Dans certains – de nombreux – cas, nous avons besoin d’autant d’animaux sauvages que possible pour survivre. Nous nous y opposons fermement.

Lors du procès du Bush Banquet dans l’épisode 2, Janice a dû se moquer d’une assiette appelée Sto-mac & Cheese, qui était un morceau d’estomac de bubale.

Le bubale est une antilope africaine, avec plusieurs de la catégorie considérée comme en voie de disparition.

Bien que l’on ne sache pas quelles espèces la production ITV a utilisées pour les essais, les bubales Bubal ont été déclarés éteints en 1994, les bubales Swayne et Lelwel sont répertoriés comme en voie de disparition et les bubales Tora sont répertoriés comme en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Les espèces moins menacées comprennent le bubale rouge, qui serait florissant dans certaines régions d’Afrique, y compris Eswatinit, mais en déclin dans le sud-ouest du Botswana.

Érotème

Les essais alimentaires de I’m A Celebrity sont considérés comme parmi les plus difficiles de la série[/caption]

Le mannequin et Jordan Banjo devaient partager un plat appelé E-tongue Mess qui était fait de langue de vache nguni.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a classé le Nguni comme une race en voie de disparition en 2017 et a déclaré qu’il ne restait que 1 000 vaches pures.

En 2020, un taureau Nguni a été vendu pour 310 000 rands – environ 13 000 £ – battant le record précédent.

Les bovins Nguni sont tolérants à la chaleur et à la lumière et peuvent supporter la chaleur et le froid extrêmes et sont considérés

Un porte-parole de I’m A Celebrity a refusé de commenter. Il n’y a aucune suggestion que les célébrités de l’émission soient au courant des antécédents des animaux.

Cela vient après que le premier gagnant de l’émission, Tony Blackburn, a critiqué les essais alimentaires, les qualifiant de « dégoûtants » et disant qu’il s’était maintenant éteint pendant les défis.

Érotème

Les essais alimentaires de I’m A Celebrity sont considérés comme parmi les plus difficiles de la série[/caption]