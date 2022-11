Je suis une célébrité critiquée par la RSPCA pour le traitement «cruel» des animaux alors que la charité exige que l’utilisation de créatures vivantes soit arrêtée

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici a été critiqué par la RSPCA pour le traitement «cruel» des animaux vivants dans l’émission.

L’organisme de bienfaisance pour les animaux a lancé une pétition pour exiger l’arrêt de l’utilisation d’animaux vivants après que Matt Hancock a été vu à l’intérieur d’un réservoir de plus de 30 serpents lors de l’émission d’hier soir.

Érotème

Matt a été vu à l’intérieur d’un réservoir avec 30 serpents la nuit dernière[/caption] Actualités universelles et sport

LA RSPCA a critiqué l’utilisation d’animaux vivants dans l’émission[/caption]

Le député Matt, 44 ans, a participé hier soir à son SIXIÈME procès Bushtucker, où il a été enterré sous terre avec les créatures vivantes.

La RSPCA a critiqué les environnements «stressants» infligés à certaines créatures et a critiqué les patrons d’ITV pour un traitement «préoccupant», notamment «lâcher, jeter et manipuler brutalement» des animaux.

“La vie est un cri, campeurs malheureux”, a légendé la RSPCA dans sa pétition, qui appelle à mettre fin à l’utilisation d’insectes, de reptiles et de mammifères.

« De retour pour sa 22e saison, I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here est l’une des émissions de téléréalité les plus attendues d’ITV. C’est aussi l’un des plus inquiétants », lit-on sur la page de la pétition.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB SANS BLAGUE J’étais le concurrent le plus trollé d’A Celeb et blâme Ant & Dec pour un bâillon méchant ÉCLAIR ROYAL Mike Tindall dit qu’il a montré son pantalon à la princesse Anne lors de l’anniversaire de Zara

“Chaque année, nous sommes confrontés à de sérieuses préoccupations concernant l’utilisation d’animaux, notamment de serpents, d’insectes et d’autres créatures vivantes pendant le tournage de l’émission.

“Depuis la première diffusion de “Je suis une célébrité”, des animaux ont été lâchés, jetés, manipulés brutalement, écrasés, poursuivis, surpeuplés, effrayés par les concurrents et empêchés d’échapper à des expériences stressantes.

« Nous sommes plus préoccupés que jamais par l’utilisation d’animaux vivants dans l’émission et l’exemple qu’elle donne aux téléspectateurs.

«Le message de l’émission et le potentiel d’inciter les gens à essayer de copier les« essais de Bushtucker »chez eux sont également inquiétants.





“”Nous pensons que dépeindre délibérément les espèces comme méchantes ou effrayantes ou comme des objets pouvant être utilisés uniquement à des fins de divertissement plutôt que des créatures vivantes sensibles envoie totalement le mauvais message.”

Ce n’est pas la première fois que la RSPCA s’en prend à l’émission ITV – comme en 2020, elle a appelé à la fin de l’utilisation d’animaux vivants.

Shane Richie et Jordan North ont participé à The Viper Vault, qui les a vus abaissés dans une structure en forme de cercueil avec 30 serpents.

Le procès les a vus inondés de cafards, de vers de farine et de grillons alors qu’ils tentaient de faire passer des stars d’un stand à l’autre.

La RSPCA a publié une déclaration similaire sur les «environnements stressants» pour les animaux et a appelé à la fin de l’utilisation.

L’organisme de bienfaisance pour le bien-être des animaux a affirmé que les patrons de I’m A Celeb avaient été en contact avec eux avant la diffusion de la série.

Cependant, la RSPCA a déclaré qu’elle était déçue d’apprendre qu’elle utiliserait toujours des animaux malgré ses inquiétudes.

En savoir plus sur le soleil MAE-PAR BÉBÉ Molly Mae, enceinte, révèle le nom de son petit garçon et celui de Tommy Fury DOUBLEZ VOTRE ARGENT Pressé les Britanniques en ligne pour un coup de pouce jusqu’à 1 100 £ dans le cadre du plan budgétaire de Sunak

La RSPCA a expliqué qu’elle continuerait à faire pression sur les producteurs d’ITV et de I’m A Celeb pour qu’ils « repensent » la façon dont les animaux sont utilisés dans la série.

La RSPCA a encouragé les téléspectateurs qui contestent la façon dont les animaux sont utilisés dans l’émission à contacter directement Ofcom ou ITV.

À la lumière de leur déclaration, un porte-parole de I’m A Celebrity a déclaré au Daily Star : “I’m A Celebrity respecte la loi sur le bien-être animal concernant l’utilisation des animaux et nous sommes fiers de nos pratiques de production exemplaires.”

Rex