Je suis une célébrité Charlene White fond en larmes alors qu’elle retrouve son camarade de camp

La star de I’M A Celebrity Charlene White a fondu en larmes alors qu’elle retrouvait sa camarade de camp Sue Cleaver.

Le lecteur de nouvelles, 42 ans, a formé un lien étroit avec la star de Corrie Sue, 59 ans, pendant leur séjour au camp.

TVI

TVI

Lors de l’émission Coming Out de ce soir, la star du feuilleton était la troisième personne à être expulsée du camp et est arrivée à l’hôtel Marriott pour saluer ses proches et ses camarades de camp récemment expulsés.

La star de Loose Women, Charlene, attendait son meilleur ami dans le hall et a été bouleversée lorsqu’elle a repéré Sue.

Charlene – qui a été la première à quitter la jungle – a fait un gros câlin à Sue et a été laissée en larmes lors de la réunion émouvante.

Cela vient après que Charlene a révélé qu’elle et Sue avaient été forcées de se déshabiller devant Boy George et Jill Scott.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB JUNGLE FEUDS Les querelles de camarades de camp dévoilées alors que les stars se réunissent dans l’émission I’m a Celeb Coming Out EW ! Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose à propos du retour des stars à l’hôtel

La star est revenue à Loose Women aujourd’hui après son passage dans I’m A Celebrity et a fait la lumière sur certains des secrets de l’émission de cette année.

Parlant à ses co-stars, Charlene a raconté comment elle avait eu du mal à se nettoyer après un procès et n’avait eu d’autre choix que de se mettre complètement nue.

Sue était dans le même bateau, donc dépouillée aussi – tandis que Boy George et Jill essayaient de protéger leur pudeur.

Elle a expliqué: «Après que Sue et moi ayons relevé ce défi de leadership et que nous nous soyons couverts d’abats, vous n’avez aucune idée que les abats peuvent pénétrer dans les fissures et les crevasses.

« Nous sommes retournés au camp et Boy George et Jill ont immédiatement couru vers la douche et ont dit que nous vous tiendrions les serviettes afin que personne ne puisse vous voir lorsque vous vous douchez.

“Ils n’ont pas montré la douche, heureusement parce que nous ne voulions pas que les caméramans nous voient nus, nous ne voulions pas que d’autres personnes dans le camp nous voient nus.

“Alors Boy George et Jill nous ont tous les deux tenu des serviettes et nous avons essayé de tout laver avec nos bikinis, puis nous avons réalisé que cela n’allait pas fonctionner parce que les bikinis étaient pleins d’abats, alors nous sommes allés nus.”

Charlene a ajouté: “J’ai vu tous les morceaux de Sue, elle a vu tous les miens, tout comme Boy George et Jill.”

Charlene a été la première personne à quitter la jungle cette année et a apprécié passer du temps en Australie avant de retrouver ses enfants hier.

Elle était ravie de retrouver sa fille Florence, trois ans, et son fils Alfie, cinq ans, après le retour des jeunes de l’école.

Elle a posté une photo d’elle-même étreignant sa progéniture et souriant joyeusement alors qu’elle se tenait dans la cuisine de sa maison du sud de Londres.