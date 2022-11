Je suis une célébrité 2022 : date de lancement, heure de début, lieu et célébrités

Je suis une célébrité revient sur nos écrans ce soir. Après quelques saisons au Pays de Galles en raison de la pandémie, la série fait un retour bienvenu dans la jungle australienne.

Comme d’habitude, tous les concurrents s’affronteront pour être couronnés roi ou reine de la jungle. En cours de route, ils devront participer à des épreuves difficiles de bushtucker pour gagner des repas pour le camp.

Mais à quelle heure commence l’émission de téléréalité et qui concourra pour cette couronne très importante? Nous avons tout ce que vous devez savoir sur I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici ! 2022.

À quelle heure commence I’m A Celebrity 2022 ?

Je suis une célébrité 2022 démarre ce soir, Dimanche 6 novembre à 21h GMT avec le spectacle de lancement. Comme d’habitude, le duo comique Ant et Dec sera de retour pour présenter ses devoirs.

La série dure généralement environ trois semaines avec des épisodes diffusés quotidiennement vers 21 heures GMT. Sur cette base, le candidat final devrait être couronné roi ou reine de la jungle vers la fin novembre.

Comment regarder I’m A Celebrity à la télévision et en ligne

Je suis une célébrité sera diffusé sur ITV pour les téléspectateurs. Alternativement, vous pourrez diffuser l’émission sur PC, ordinateur portable, téléphone ou tablette via le hub ITV, disponible dans un navigateur Web ou via des applications gratuites pour Android et iPhone.

Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni, vous pouvez regarder ITV Hub en utilisant un VPN. L’utilisation d’un VPN (réseau privé virtuel) modifie votre adresse IP, vous permettant de naviguer sur Internet comme si vous étiez dans un autre pays. Nous recommandons personnellement d’utiliser NordVPN, mais il existe d’autres options. En savoir plus sur le processus dans notre guide pour regarder le hub ITV à l’étranger.

Je suis une célébrité

Lieu de tournage de I’m A Celebrity

Au cours des deux dernières années, I’m A Celeb a eu lieu au château de Gwrych à Abergele, au nord du Pays de Galles. En effet, la pandémie a empêché les concurrents et l’équipage de se rendre à Oz.

Cependant, cette année, le spectacle est de retour dans sa maison habituelle de Parc national de Springbrook en Nouvelle-Galles du Sud, Australie.

Qui sont les concurrents de I’m A Celebrity 2022 ?

Voici les célébrités qui ont été confirmées pour le spectacle de lancement :

Mike Tindall – membre de la famille royale

Boy George – Musicien

Olivia Attwood – Star de la télé-réalité

Chris Moyles – DJ

Charlene White – Présentatrice / Lectrice de nouvelles

Jill Scott – Footballeur

Sue Cleaver – Actrice

Owen Warner – Acteur

Babatundé Aléshé – Comédien

Scarlette Douglas – Présentatrice

Vous pouvez voir la vidéo d’introduction des candidats ci-dessous:

Les téléspectateurs réguliers sauront également que l’émission a généralement des arrivées tardives, et celle qui a été confirmée est l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock. Cette décision a suscité des réactions négatives de la part du grand public, d’autres célébrités et d’hommes politiques.

Le comédien Seann Walsh aurait également rejoint. ITV n’a officiellement commenté aucun de ces castings.

Qui sont les précédents gagnants de I’m A Celebrity ?

Voici un aperçu complet des précédents rois et reines de la jungle, dès la toute première série.