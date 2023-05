Je suis une bonne mère, pas une mère parfaite. C’est OK

Cette chronique à la première personne est écrite par Farideh Olsen, une musicienne, maman et comédienne basée à Saskatoon. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

J’ai récemment été accusée sur les réseaux sociaux d’être une mère paresseuse, négligente et égoïste.

Tout a commencé quand j’ai posté une vidéo d’une chanson que j’ai écrite et qui s’appelle Bonne mère.

Il a été inspiré par les innombrables nuits que je passe éveillé, obsédé par les façons infinies dont je ruine mon enfant.

Comme toutes les mamans, je veux faire le travail de l’élever parfaitement. Je veux qu’elle mange du brocoli bio que j’ai arraché à mains nues du jardin. Je souhaite qu’elle ne connaisse jamais la lueur d’un écran ou n’entende Pum pum du titre d’ouverture de Netflix. Je veux que ses dents brillent et que ses cheveux soient peignés et tressés pour ressembler à tous les enfants brillamment polis d’Instagram.

Mais je ne suis pas ce parent et elle n’est pas cet enfant. Je ne cultive pas de jardin. Nous aimons tous les deux notre temps d’écran. Je ne me souviens pas toujours de me brosser les dents, encore moins les siennes. Elle aime que ses cheveux donnent l’impression qu’elle vient de sortir du désert – sauvage et débridée, tout comme elle.

Au moins une fois par semaine, ma mère doit me parler du rebord de la panique parentale.

« Est-ce que je l’endommage irrémédiablement ? » Je demande.

Ma mère dit sagement et calmement : « Même les meilleures mères ont des choses dans lesquelles elles aimeraient être meilleures. »

Puis elle continue en racontant comment elle aussi restait éveillée tous les soirs quand j’étais jeune parce que je détestais lire et ne me brossais pas les cheveux.

En écoutant sa voix, je suis apaisé et la panique s’éloigne.

Olsen dit qu’elle a enregistré la chanson Good Mom pour se rappeler, ainsi qu’aux autres mères, que c’est normal d’être imparfaite. (Soumis par Farideh Olsen)

Avec ma peur et la sagesse de ma mère dans mon cœur, j’ai écrit Bonne mère. La chanson est un rappel pour moi-même et pour les autres que nous pouvons faire ce travail important de manière imparfaite et toujours le faire correctement. Les paroles commencent par :

Mon enfant ne mange que des macaronis

Son visage regarde toujours un écran

Je lis rarement ses livres avant de me coucher

Et j’oublie souvent de lui brosser les dents

je suis une bonne maman

Pas parfait

je fais toujours des erreurs

je suis une bonne maman

avec de nombreuses limites

je ne peux pas être tout

Et c’est OK

La réponse quand j’ai posté le Bonne mère vidéo était écrasante, avec plus d’un million de vues et des milliers de commentaires sur TikTok et Instagram. La plupart des réponses étaient des déclarations telles que « Je pensais que j’étais le seul » ou « Pourquoi cela semble-t-il si révolutionnaire à entendre ! » et « J’en avais tellement besoin! »

Ensuite, il y avait les commentaires comme « Wow, quelle maman paresseuse » ou « Tu négliges ce bébé » et « tu ne donnes pas la priorité à tes enfants, pourquoi même les avoir? » Ces commentaires continuent en disant à quel point je suis égoïste, qu’au lieu d’écrire une chanson, j’aurais dû prendre soin de mon enfant et que je normalise la négligence des enfants.

J’ai clairement touché une corde sensible.

Olsen admet dans sa chanson Good Mom qu’elle lit rarement à son enfant avant de se coucher. (Soumis par Farideh Olsen)

En lisant ces commentaires, j’ai compris pourquoi les mères ne partagent pas publiquement leurs difficultés avec la parentalité. Dans une société où l’essentiel des tâches de garde d’enfants incombe à la mère, il en va de même pour le jugement de savoir si elle exécute parfaitement ces tâches.

Sans surprise, aucun de mes détracteurs sévères n’a demandé où était l’autre parent. Pour la petite histoire, il est juste à côté de moi en train de dire : « Elle ira bien, je ne me suis jamais brossé les dents en grandissant. »

C’était fascinant de voir l’acte de materner se réduire à des tâches de soins. Comme si la qualité de mon amour, de mon soutien, de mon attention et de mes soins pouvait se mesurer en bols de macaronis.

J’ai reçu des messages personnels de mamans qui portaient une honte secrète parce qu’elles ne pouvaient pas se donner la peine de se battre avec leurs enfants pour qu’ils se baignent tous les soirs ou les empêchent de se curer le nez. Elles ont été soulagées de savoir qu’elles n’étaient pas la seule mère aux prises avec les innombrables tâches.

Suis-je une maman parfaite ? Non.

Suis-je une bonne maman ? Oui, sans aucun doute.

Si vous luttez contre la culpabilité de votre mère, souvenez-vous qu’être « parfait » n’est pas une option. Les opportunités de s’améliorer en tant que parent sont infinies et durent toute la vie. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez, et vous vous débrouillez mieux que vous ne le pensez.

En cette fête des mères, dites à une maman de votre entourage qu’elle fait du bon travail. Elle a besoin de l’entendre. Et la prochaine fois que vous serez tenté de juger une mère qui regarde son téléphone alors qu’elle est au parc avec son enfant, rappelez-vous qu’elle fait de son mieux.

