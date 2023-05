Gilbert Yvel possède un impressionnant record de MMA et détient des victoires sur certaines des légendes du sport – mais on se souvient surtout d’avoir attaqué un arbitre.

« The Hurricane » a terminé sa carrière, qui a été en proie à une série de problèmes disciplinaires, avec un record de 40-16-1 (1NC) et une réputation de combattant le plus en colère du MMA.

Yvel a montré son steak méchant pour la première fois en 1998 lorsqu’il a été disqualifié pour avoir mordu Karimula Barkalaev au Championnat d’Europe IAFC: Pankration à Moscou, en Russie.

Trois ans plus tard, le kickboxeur néerlandais a ratissé à plusieurs reprises ses doigts sur le visage de l’icône du MMA Don Fyre lorsqu’ils se sont battus au PRIDE 16 à Osaka, au Japon.

Yvel a même poussé son pouce dans l’œil de son adversaire pour éviter d’être jeté au sol avant d’être finalement disqualifié à nouveau – bien que la raison officielle de DQ donnée était de saisir les cordes.

Cependant, ces deux actes antisportifs sont pâles par rapport à ce que l’homme de 46 ans a fait lors de son combat avec Atte Backman au Fight Festival 12 à Helsinki, en Finlande, en novembre 2004.

Pendant le combat, l’arbitre Petteri Maunu a interrompu l’action alors qu’Yvel et son adversaire tombaient par-dessus les cordes en position de corps à corps. Alors qu’il tentait de reprendre la ferraille loin des cordes, Yvel a résisté et a contesté les instructions officielles d’aboiements à son encontre.

De manière choquante, il s’est tourné vers l’arbitre et l’a frappé au visage avant de poursuivre avec un coup de pied dans l’estomac lorsqu’il est tombé au sol.

Maunu a essayé de se remettre sur pied mais est tombé sur le ring désorienté dans l’un des moments les plus controversés de l’histoire du MMA.

En 2022, Yvel a expliqué qu’une voix dans sa tête lui avait dit de frapper l’arbitre qui l’avait agacé par la façon dont il gérait la reprise du combat.

« Soudain, j’ai entendu une voix diabolique, ‘Je vais le frapper.’ Mais j’étais comme, ‘Non, ne fais pas ça!’ Et il a dit: « Oui, je vais le faire », a-t-il déclaré à Human Animal.

« Je me connais, si j’entends ça, je vais le faire. Je sais que je ne devrais pas. Donc, voici la bonne voix et voici la mauvaise voix. Et soudain, il m’a encore crié dessus. Claquer! Je lui en ai donné un.

« Et j’ai pensé ‘Qu’est-ce que tu fais?’ Et puis je lui ai aussi donné des coups de pied. Je ris maintenant parce que c’était il y a très longtemps et en effet ce n’est pas ok mais va te faire foutre, mec. Va te faire foutre, mec. Idiot.

« Mais encore une fois, ce n’est vraiment pas correct, bien sûr. Je ris maintenant parce que tu ris mais ce n’est pas bon.

Après sa troisième disqualification en six ans, le vétéran de trois combats de l’UFC a eu du mal à obtenir une licence pour le reste de sa carrière de MMA et admet que, près de deux décennies plus tard, il est toujours hanté par l’incident.

« Cela me poursuit encore un peu », a ajouté Yvel.

« Je pense que si je vérifie mon Instagram, j’aurai un autre message. Bien sûr, hier, mais je pense que trois fois par semaine, je reçois un message de quelqu’un disant : « Espèce de tricheur ». « Sale connard. ‘Avez-vous rencontré des arbitres récemment?’

« Vraiment! Je vous promets, au moins quatre fois par semaine. Et puis je réponds la plupart du temps. « Non, dernièrement pas, mais j’ai baisé ta mère hier. » Oui, c’est ma réponse de base. C’est quand même assez drôle. »