Je suis une ancienne hôtesse de l’air de Ryanair et j’ai flashé un pilote en plein vol – il y avait des histoires folles à bord

UNE ANCIENNE hôtesse de l’air de Ryanair a avoué avoir flashé un pilote au milieu d’un combat – mais a admis que ce n’était pas la chose la plus folle qu’elle ait faite.

Avant de rejoindre Babestation, Danni Levy avait l’habitude de faire sensation dans le cockpit en offrant plus qu’un simple sourire et une tasse de café.

Danni Levy a une fois montré ses seins à un pilote alors qu’il pilotait l’avion Crédit : Instagram/@danniella_levy

Danni espère avoir des seins encore plus gros en mars Crédit : Instagram

En repensant à son temps à parcourir le monde avec Ryanair, la jeune fille d’Essex a déclaré au Daily Star: «J’étais hôtesse de l’air là-bas et j’ai toujours l’uniforme.

“J’ai eu mon premier boob job quand j’ai travaillé là-bas et je ne plaisante pas, j’avais l’habitude d’amener les pilotes dans leurs cafés et je leur montrais.

“Ils étaient comme” oh tu as l’air différent Danni “et j’étais comme” ouais, je viens de me faire refaire les seins “et je leur ai montré pendant que l’un d’eux pilotait l’avion.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait manqué son temps avec la compagnie aérienne à bas prix, elle a répondu par un non catégorique, mais a révélé qu’elle avait l’habitude de “couper les vodkas du mini-bar”.

Et quand elle ne s’occupait pas de passagers dans les airs, elle travaillait dans des clubs de strip-tease.

À son tour, cela a conduit un ami à suggérer Babestation et elle n’a pas regardé en arrière.

Cela fait maintenant 11 ans qu’elle s’occupe des appels impertinents et en novembre, elle a remporté le prix du meilleur mannequin de l’année pour Babe Channel.

Même après tant d’années, elle dit qu’elle aime toujours le faire et qu’elle a noué des relations et une amitié avec beaucoup d’entre eux.

Tous les discours la font toujours “se sentir sexy” et elle aime toujours montrer ses fans, jurant de ne jamais s’arrêter.

En mars, elle est prête à se faire refaire les seins.

Actuellement, ses implants sont de 1200cc mais elle cherche à passer à un 1600cc “massif” parce qu’elle aime les “gros seins” et veut avoir les plus gros et devenir la “reine des seins”.

Danni espère que cela augmentera également ses abonnés sur OnlyFans.

Elle est également en train de convertir un ancien pub et cave à vin en studio photo pour sa page d’abonnement.

Même après avoir été dans l’industrie pendant près de 12 ans, elle a toujours gardé nombre de ses anciens abonnés qui l’appellent encore sur Babestation.

Les hommes qui étaient à l’université au début la contactent encore maintenant qu’ils sont adultes.

Danni a déclaré: “Cela signifie tellement qu’ils me contactent toujours – et sans eux, il n’y a pas de spectacle.”