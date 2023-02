Je suis un vrai chercheur d’or – j’aime le frisson de la chasse en 40C et j’ai trouvé une pépite qui a rapporté un prix à couper le souffle

ÊTRE un bon chercheur d’or n’est généralement pas une réputation favorable à avoir – à moins que vous ne soyez un vrai prospecteur.

Heureusement pour Tyler Mahoney, elle est habile à détecter des trésors lors de l’exploitation minière dans la ville de Kalgoorlie en Australie.

La jeune femme de 25 ans admet qu’elle est accro au frisson de remarquer une pépite d’or – même lorsqu’elle travaille dans une chaleur allant jusqu’à 40°C.

Les quarts de travail exténuants de 10 heures dans des températures torrides ne font pas grand-chose pour atténuer l’esprit de Tyler, car elle sait qu’elle pourrait tomber sur une petite fortune à tout moment.

Mais elle a avoué que le coup de pied se faisait au prix de l’insécurité financière, en disant: “C’est soit des haricots cuits au four, soit du homard dans le monde de l’or.

“Je pense que j’adore poursuivre les sommets de la recherche d’or, et cet attrait de trouver une grosse pépite me fait toujours revenir”, a déclaré Tyler à 7News.

“C’est comme si une carotte était suspendue devant vous tous les jours au travail – demain pourrait toujours être le jour où vous pourriez trouver cette pépite d’un million de dollars.

“Chaque fois que vous trouvez de l’or, c’est comme un petit coup de dopamine et je pense que c’est une grande partie de la fièvre de l’or.”

La prospectrice de quatrième génération a suivi les traces de sa famille après avoir grandi dans une ville minière isolée.

Elle a “enterré pour l’or depuis qu’elle s’en souvient” et travaille maintenant à plein temps à la recherche de trésors sur un terrain loué par ses parents.

Le bail minier accorde à son titulaire des droits exclusifs d’extraction de minerais sur une zone spécifique du terrain.

Rejoindre le commerce familial a porté ses fruits pour Tyler, car elle a expliqué que sa mère avait trouvé une fois une pépite qui a rapporté un prix à couper le souffle.

Le trésor de 311,8 g, trouvé juste à l’extérieur de sa ville natale, valait 51 320 £.

Tyler a rappelé: “Ma mère a trouvé ça juste à côté de Kalgoorlie sur certains de nos immeubles et c’est une super pièce.”

La chercheuse d’or a expliqué qu’elle aimait être son propre patron dans l’industrie à prédominance masculine et qu’elle souhaitait que davantage de femmes considèrent l’exploitation minière comme une carrière.

La prospectrice affirme que beaucoup de gens ont du mal à croire à son travail extraordinaire.

“Une expression de confusion passe normalement sur leurs visages”, a déclaré Tyler.

“Je ne ressemble certainement pas à un prospecteur normal, mais j’aime partager mon travail et briser ces stéréotypes.”

Pourtant, elle a également averti que la mouture n’est pas aussi glamour que la récompense – car elle doit travailler en toutes saisons pendant de longues heures épuisantes.

Tyler a ajouté : “Nous travaillons dans toutes sortes de conditions. La prospection de l’arrière-pays de l’Australie-Occidentale apporte des étés très chauds et secs qui rendent le travail assez difficile.

“J’ai également prospecté partout dans le monde, y compris la jungle chaude et humide, la haute altitude des Andes et le froid glacial et sombre de l’Alaska.

“Si l’or se trouvait dans les endroits les plus faciles, tout le monde le trouverait.”

Elle est récemment revenue Down Under après avoir pris une brève pause pour travailler comme directrice de mine en Alaska.

Cependant, son cœur appartient fermement à l’Australie – à la recherche de pépites d’or dans sa ville natale tout en défendant son héritage.

Tyler a ajouté: “Mes parents nous ont emmenés dans des voyages de prospection pour chercher de l’or enfoui depuis que je me souvienne.

“J’aime aussi l’arrière-pays et être dans la brousse, être si éloigné sans personne autour de vous sur des centaines de kilomètres.”

