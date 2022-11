Je suis un voyageur temporel de 3812 – J’ai une photo de ma ville de la surface de Mars

Une voyageuse dans le temps autoproclamée de l’année 3812 a affirmé être revenue sur Terre avec une photo de sa ville sur Mars.

La femme de 37 ans, qui s’appelle Mary, a fait l’étrange affirmation que la planète rouge avait été envahie par la Chine.

Une femme prétendant être de l’année 3812 dit qu’elle a la preuve que des personnes vivent sur Mars Crédit : YouTube

La femme, qui s’appelle Mary, affirme que la planète rouge a été habitée par la Chine Crédit : YouTube

Dans une vidéo extravagante, la soi-disant voyageuse du temps a partagé une photo granuleuse de ce qu’elle prétendait être une ville sur Mars.

“Alors je suis apparue sur Mars, ça ressemblait à un désert avec de nombreux bâtiments, j’ai immédiatement pris une photo”, a-t-elle déclaré dans le clip ébouriffé.

“Mars était très intéressante et en même temps très effrayante.”

Elle a dit que “seuls les Chinois vivaient sur Mars” parce qu’ils “avaient un contrat avec le monde entier” pour extraire des minéraux.

“Ils devraient apporter les métaux les plus chers de Mars, près de 70%”, a-t-elle affirmé.

“Ainsi, à part eux, les autres personnes étaient des invités et ne s’y rendaient qu’en tant que touristes.”

Mais les appels de Mary concernant l’avenir sont tombés dans l’oreille d’un sourd – pour des raisons évidentes.

“1ère elle n’a jamais pris cette photo sur Mars, elle a pris cette photo sur Internet (c’est une photo conceptuelle de la nasa pour la colonisation de Mars) et 2ème les années 3800-3899 sont le 39ème siècle et non le 38ème siècle (ce serait 3700 -3799)”, a écrit un utilisateur.

“Donc, vous voyagez dans le temps, vous voyez des choses incroyables et vous avez un appareil photo et pourtant vous ne prenez qu’une seule photo ?? Je prends des tas de photos lors d’une excursion d’une journée normale dans des endroits intéressants, comme la plupart des gens ! Je trouve toute cette interview quelque peu suspecte !!” dit un autre.

Cela survient alors qu’un homme qui prétend être un voyageur temporel de l’an 5000 dit qu’il a des preuves photographiques de l’apocalypse.

Le type bizarre, connu uniquement sous le nom d’Edward, insiste sur le fait qu’il a été envoyé dans le futur après avoir participé à une expérience top secrète en 2004.

Il prétend avoir défié les lois de la physique et avoir été propulsé 3 000 ans en avant alors qu’il travaillait dans un laboratoire à Los Angeles.

Le sauteur quantique autoproclamé dit qu’il a reçu une mission spéciale pour prendre des photos de ce qu’était la vie dans le futur.

S’adressant aux équipes de tournage d’ApexTV, l’homme a raconté ses histoires farfelues sur ce à quoi ressemble vraiment la fin du monde.

Edward a expliqué qu’il avait jeté un coup d’œil sur la façon dont la Cité des Anges apparaîtrait dans des milliers d’années – et ce n’était pas bon.

Le soi-disant voyageur du temps a averti les gens qu’ils devraient commencer à construire une arche maintenant, car le hotspot des célébrités sera complètement sous l’eau.

Edward a également affirmé qu’il avait parlé avec des personnes qui y vivaient, qui l’avaient informé que le réchauffement climatique avait déclenché l’inondation catastrophique.

Il a ensuite produit une photographie montrant une ville submergée, déclarant que cela deviendra une réalité à travers le monde à l’avenir.