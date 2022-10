Je suis un voyageur temporel de 3036 – le monde fait bientôt face à une “grosse panne” d’horreur

UN VOYAGEUR DANS LE TEMPS de l’année 3036 a affirmé que le monde se dirigeait très bientôt vers une “grande panne d’électricité”.

Le TikToker, qui passe par le pseudonyme ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ, a brossé un tableau terrifiant de ce à quoi le monde pourrait ressembler dans plus de mille ans.

Le personnage masqué prétend qu’il est de l’année 3036 1 crédit

Parmi plusieurs prédictions bizarres, il affirme que le monde se dirige très bientôt vers une “grande panne d’électricité” 1 crédit

Dans une série de vidéos publiées sur la chaîne, le mystérieux créateur de contenu affirme que la population mondiale en 3036 atteindra des niveaux records à un peu plus de deux milliards.

Il a également suggéré que les animaux de compagnie tels que les chats et les chiens seront éventuellement considérés comme “exotiques”.

Dans un avertissement sévère, il a dit à ses partisans : “Vous êtes aussi libre que jamais, en ce moment.

“Ce sont considérés comme les derniers jours de liberté, vos enfants ne le verront même pas, alors rassurez-vous, car aussi simple d’esprit que soit votre période, vous l’avez plutôt bien compris, vous ne le savez tout simplement pas.”

Cependant, sa prédiction la plus inquiétante est venue sous la forme de la « grande panne d’électricité ».

Le scénario, qui, selon lui, se produira en décembre 2052, verra une panne de courant mondiale pendant plus de cinq ans.

Dans un clip, il a expliqué: “En gros, tout devient noir pendant plus de cinq ans, Internet, le pouvoir, tout est déconnecté, à cause de ce qu’on appelle” les terreurs “, mais beaucoup pensent le contraire.

“Quoi qu’il en soit, cinq ans, c’est la tourmente, les émeutes, etc., c’est à peu près la pire des époques.

“Il leur faut jusqu’à 20 ans pour remettre le courant en ligne, et même alors, c’est le chaos absolu.

“Croyez-le ou non, notre zoo se compose d’animaux comme des chiens et des chats, des lapins, des écureuils – ceux-ci sont considérés comme des animaux exotiques.

“Toutes les espèces plus grandes, comme les lions et les tigres, les espèces de chats, les plus grandes, les éléphants, elles ont toutes disparu. Les espèces plus grandes n’existent plus.”

Dans le cadre de la “grande panne d’électricité”, le voyageur temporel a également révélé qu’il y aurait un effort accru pour trouver d’autres sources d’énergie renouvelable.

Mais il prévient que ces emplois ne seront pas pour les timides.

“Nous avons de vastes zones, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, toutes désignées pour les éoliennes, les miroirs réfléchissants et les panneaux solaires”, dit-il.

“C’est l’un des rares emplois restants pour les résidents, mais c’est aussi le plus dangereux.”

FUTUR CHOC

Naturellement, les utilisateurs de TikTok étaient très sceptiques quant à ses affirmations bizarres, suggérant qu’elles étaient “évidemment fausses”.

“Bon acteur, m’a donné envie d’y croire”, a commenté une personne.

Un autre a écrit: “C’est Hollywood à son meilleur.”

“Depuis que vous êtes allé dans le futur, j’ai besoin de ces numéros de loterie gagnants”, a plaisanté une troisième personne.

TikTok est récemment devenu inondé de personnes qui prétendent venir du futur ou du passé et avoir la capacité de se déplacer entre certains moments dans le temps.

Cette semaine, un soi-disant voyageur du temps a partagé de nouvelles vidéos à bord d’un hélicoptère comme “preuve” qu’il est coincé dans un futur post-apocalyptique.

Javier – qui se fait appeler Lone Survivor – affirme qu’il poste à partir de l’année 2028 dans un monde sans autres personnes.

Certains de ses sept millions de partisans l’ont mis au défi de prouver ses affirmations en se rendant dans une base militaire près de Valence, en Espagne.

Le mois dernier, il a publié des images de casernes désertes et d’un hélicoptère de musée – bien qu’il ne soit pas clair s’il se trouvait à l’intérieur de la base elle-même.

Et cette semaine, il a enchaîné avec d’autres images qui semblent le montrer grimpant à bord d’un hélicoptère de sauvetage moderne.

Il a écrit dans la légende : “Si je peux l’allumer, où voulez-vous qu’il aille ?”