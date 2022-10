Je suis un voyageur temporel de 2236 – nous sommes à quelques jours du premier contact extraterrestre

Un voyageur du TEMPS qui prétend être de l’année 2236 a averti que nous ne sommes qu’à quelques jours du premier contact avec des extraterrestres.

Un utilisateur de TikTok, qui se fait appeler un “voyageur en temps réel”, a affirmé que trois événements majeurs amélioreront notre compréhension du monde et que le premier est très proche.

Les TikToker affirment qu’ils sont un voyageur temporel de 2236

L’utilisateur prédit que nous aurons notre premier contact avec des extraterrestres dans quelques jours seulement

Dans le message sans fondement, l’utilisateur affirme que les humains rencontreront plusieurs “créatures anormales”, alors que les interactions avec les extraterrestres commencent à augmenter.

Dans la vidéo, qui a recueilli plus de 17 000 likes, il déclare : « Oui, croyez-le ou non, je suis un vrai voyageur de l’année 2236 et je dois vous avertir de ces événements à venir dans votre avenir.

“Le 21 octobre, une créature anormale est repérée du côté est de l’Amérique du Nord – cette créature a été décrite comme humaine mais dangereuse.

“Le 12 décembre, les espèces extraterrestres” Azarx “sont enfin rendues publiques et font l’actualité sur tous les continents alors que de plus en plus d’incidents d’interaction avec les spéciaux attirent également l’attention du public.

“Le 16 janvier 2023, le premier ADN humain est génétiquement amélioré et manipulé pour permettre à l’homme de vivre longtemps.”

“Cela augmentera la force d’un humain”, ajoutent-ils, affirmant que cela le fera et apportera des “descendants plus intelligents”.

Ils concluent : “Ce jour restera dans l’histoire car chaque être humain d’ici 2054 a été d’une manière ou d’une autre génétiquement modifié.”

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​naturellement été divisés par les affirmations bizarres de TikToker, beaucoup soulignant que ses suggestions précédentes ne se sont jamais concrétisées.

“Si vous êtes un voyageur temporel, comment avez-vous voyagé jusqu’à cette période dans le temps”, a demandé l’un d’eux.

“Je n’en peux plus de malheur et de tristesse”, a déclaré un autre.

Comme un troisième a plaisanté: “Tant de voyageurs temporels, que diriez-vous de nous donner les numéros de loterie pour la semaine prochaine?”

TikTok est récemment devenu inondé de personnes qui prétendent venir du futur ou du passé et avoir la capacité de se déplacer entre certains moments.

Cela a incité certains voyageurs à émettre des prédictions révolutionnaires telles que des événements météoriques potentiellement mortels et même un remède contre la paralysie.

La semaine dernière, un soi-disant voyageur du temps a partagé de nouvelles vidéos à bord d’un hélicoptère comme “preuve” qu’il est coincé dans un futur post-apocalyptique.

Javier – qui se fait appeler Lone Survivor – affirme qu’il poste à partir de l’année 2028 dans un monde sans autres personnes.

Certains de ses sept millions de partisans l’ont mis au défi de prouver ses affirmations en se rendant dans une base militaire près de Valence, en Espagne.

Le mois dernier, il a publié des images de casernes désertes et d’un hélicoptère de musée – bien qu’il ne soit pas clair s’il se trouvait à l’intérieur de la base elle-même.

Quelques semaines plus tard, il a enchaîné avec d’autres images qui semblent le montrer grimpant à bord d’un hélicoptère de sauvetage moderne.

Il a écrit dans la légende : “Si je peux l’allumer, où voulez-vous qu’il aille ?”

Les utilisateurs dans les commentaires étaient sceptiques face aux affirmations bizarres