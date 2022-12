Je suis un “voyageur temporel accidentel” – ce qui attend les Kardashian en 2023 révélé

UN voyageur temporel accidentel a révélé ce qui attend les Kardashian en 2023 – et c’est une bonne nouvelle pour les fans de KUWTK.

Alors que Drew Curtis admet qu’il ne fait que plaisanter en se référant à lui-même en tant que voyageur temporel, ses prédictions sont effrayantes.

Instagram/kimkardashian

Khloe, Kim, Kris, Kourtney, Kylie et Kendall devraient passer une bonne année selon le “voyageur du temps” Drew Curtis[/caption]

Le fondateur du site d’agrégation de nouvelles, Fark, est devenu viral en 2020 après qu’un tweet de lui prédisant l’année infernale en 2015 a refait surface.

Maintenant, le “voyageur temporel accidentel” met ses compétences à l’épreuve – et assure aux fans de Kardashian que Kim, Khloe, Kourtney, Kris, Kylie et Kendall sont tous prêts pour une bonne année.

“Chaque année est une bonne année pour les Kardashian”, a déclaré Curtis au US Sun.

“Ce sont des générateurs de drames familiaux, ils trouveront quelque chose.”

Les Kardashian ont fait face à leur juste part de drames en 2022, notamment la trahison de Tristan Thompson, le procès de Blac Chyna et la nouvelle candidature de Kanye West à la présidence.

Mais comme toujours, la famille n’a pas tardé à rebondir, accueillant deux nouveaux bébés, un nouveau mari et récoltant collectivement des millions.

Kanye verra-t-il le même succès l’année prochaine ?

Lorsqu’on lui a demandé si l’ex de Kim se présenterait réellement à la présidence, Curtis a répondu: “Il est très probable qu’il le fasse, il n’a pas grand-chose d’autre à faire.

“Ça ne devrait pas bien se terminer pour lui, mais j’ai dit la même chose en 2016 à propos d’un type similaire et cela s’est avéré faux.”

Curtis est devenu viral sur Twitter en 2020 après avoir retweeté une prédiction qu’il avait faite des années auparavant.

Le 31 décembre 2015, il a écrit : “Je suis un voyageur temporel depuis 2020. Profitez de 2016 – c’est aussi bon que possible pendant un certain temps.”

Il a ensuite retweeté sa prédiction durant la première année de covid et a déclaré : « Ce tweet a bien vieilli.

Ce sont des générateurs de drames familiaux, ils trouveront quelque chose.

Drew Curtis

Le nouvel homme a fait un certain nombre de prédictions intrigantes depuis, y compris ce que la Chine peut attendre de l’année à venir et comment Twitter se déroulera avec Elon Musk à sa tête.

Alerte spoiler : ça ne s’annonce pas bien.

Il a déclaré au US Sun: “Tout d’abord, cela dépend de la durée pendant laquelle Musk reste intéressé. S’il s’ennuie ou s’il en a marre et s’éloigne, les choses vont devenir bizarres.

“De plus, en ce moment, si quelqu’un devait coder même un clone rudimentaire de Twitter, il décollerait probablement – bien que ce soit plus facile à dire qu’à faire.”

Il a ajouté : « À long terme, il semble qu’il n’y ait aucune chance que Twitter puisse un jour rembourser ses dettes.

“Donc, cela ressemble à une éventuelle faillite pour moi. Peut-être pas cette année, mais les créanciers finiront par perdre patience face à un manque de progrès.

“C’est dommage car s’il était géré correctement, Twitter aurait peut-être eu une chance.”

Instagram/@drewcurtis

Drew Curtis a fait une prédiction effrayante et précise sur Covid à la fin de 2015 – et met maintenant à l’épreuve ses compétences en matière de «voyage dans le temps»[/caption] AFP ou concédants de licence

Il dit que Kanye West est susceptible de se présenter à la présidence – bien que cela ne se passe peut-être pas si bien[/caption] Instagram / Kim Kardashian