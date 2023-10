Je suis un voyageur – pourquoi nous avons besoin de PLUS d’emplacements pour caravanes… mais les conseils nous évitent comme la peste

Un militant de la communauté des voyageurs a déclaré que davantage d’emplacements pour caravanes étaient nécessaires, mais a averti les conseils de les éviter comme la peste.

Le directeur du Conseil des Tsiganes, Joseph Jones, a déclaré qu’il s’agissait d’un « fait garanti » et que les conseils d’arrondissement devaient faire davantage pour fournir des sites permanents.

Le directeur du Conseil des Tsiganes, Joseph Jones, déclare que davantage de sites sont nécessaires pour les voyageurs Crédit : Alay

Une législation a été introduite l’année dernière autorisant les autorités locales à expulser, à imposer une amende ou à arrêter les voyageurs installant des camps non autorisés.

Jones affirme cependant que les conseils auraient dû créer davantage de sites avant l’introduction des nouvelles lois.

Il a déclaré : « Beaucoup de ces conseils n’ont pas réussi à fournir des services – nous avons besoin de plus de sites, c’est un fait garanti. »

Selon les directives gouvernementales, les autorités locales sont encouragées à : « Formuler leur propre base de données sur les besoins des Tsiganes et des Gens du voyage, fournir leurs propres objectifs concernant les emplacements requis et identifier une offre quinquennale appropriée pour répondre à ces besoins. »

Les conseils du Kent ont déclaré qu’ils avaient atteint ou dépassé le nombre cible de présentations qui avait été fixé, rapporte KentOnline.

Satinder Shokar du Labour, conseiller de Medway pour Strood West, affirme que le nombre entre ces objectifs et le décompte officiel des caravanes ne correspond pas.

Maidstone Council dispose de 273 emplacements privés ainsi que de 32 autres emplacements répartis sur les deux sites dont il est propriétaire.

C’est bien au-dessus de son objectif de fournir 187 emplacements pour la période 2011 à 2031.

Cependant, un décompte effectué en janvier de cette année à Maidstone a révélé qu’il y avait 725 caravanes sur des emplacements autorisés, y compris ceux qui appartiennent à des particuliers, et 152 autres sur des emplacements non autorisés.

Parlant de Medway, Cllr Shokar a déclaré : « Malheureusement, sous l’administration précédente, ils avaient un rapport sur le nombre d’emplacements dont ils avaient besoin à Medway, mais dans leur région locale. [development] plan, ils ne l’ont même pas inclus.

« Le plan local n’a même pas abouti, mais à ce stade de la consultation, ils n’ont pas pris en compte les conseils professionnels nécessaires pour fournir ces emplacements. »

Maidstone a récemment publié un nouveau plan local pour 2023 à 2040.

Il a constaté qu’il fallait 340 emplacements supplémentaires.

Cependant, le conseil a déclaré que ces chiffres « ne représentent pas nécessairement un besoin d’emplacements sur des sites supplémentaires » en raison de la « rotation naturelle des emplacements au fil du temps ».

Dans une étude pour Maidstone réalisée par Opinion Research Services (ORS), un organisme professionnel qui effectue des évaluations de l’hébergement des Tsiganes et des Gens du voyage à travers le pays, elle a constaté : « Certaines évaluations des besoins utilisent le renouvellement des emplacements comme composante continue de l’offre.

« L’ORS n’est pas d’accord avec cette approche ni avec l’idée de faire des hypothèses sur les taux de rotation annuels.

« Cette approche finit souvent par sous-estimer considérablement les besoins car, dans la majorité des cas, les emplacements vacants sur les sites ne sont pas disponibles pour répondre aux besoins locaux. »

D’autres autorités locales du comté, comme Swale, ne disposent pas de site appartenant au conseil.

L’arrondissement possède la deuxième population gitane, rom et voyageur (GRT) du Kent avec 350 caravanes, selon l’enquête du début de cette année, mais son seul site public appartient au conseil du comté de Kent.

Jones a déclaré : « Il y avait une trentaine de familles vivant dans les marais de l’église. [in Sittingbourne] et quand celui-ci a été fermé, ils ont demandé aux gens de vivre dans des logements temporaires jusqu’à ce qu’ils construisent un nouveau site.

« Cela ne s’est jamais développé et cela ne s’est toujours pas développé.

« C’est là le problème : les conseils municipaux locaux l’évitent comme la peste. »

En général, l’Association des gouvernements locaux conseille aux conseils d’impliquer les Tsiganes et les Gens du voyage dans le processus de planification ; consulter les communautés GRT tôt et souvent ; être transparent pour instaurer la confiance ; et intégrer les besoins en hébergement du GRT dans les nouveaux systèmes de planification.

On y lit : « Déplacer les Tsiganes et les Gens du voyage d’un quartier à un autre ne résout pas le problème global du manque de sites. »