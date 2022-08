Je suis un voyageur papa de six enfants – Je dirige ma propre entreprise et je n’ai PAS besoin d’avantages… voici 3 choses que les gens se trompent sur nous

Un VOYAGEUR père de six enfants a riposté aujourd’hui aux fausses affirmations de résidents selon lesquelles les gitans sont des “criminels” – insistant sur le fait qu’il dirige sa propre entreprise et n’a jamais réclamé d’avantages.

Tracy McCready a fait une défense passionnée de la communauté dont il est fier de faire partie lors d’une enquête sur la planification.

Tracy McCready a déclaré qu’il était faux de juger la communauté des voyageurs comme des criminels qui réclament des avantages Crédit : Terry Harris

Il était le seul membre de sa grande famille élargie à comparaître en personne lors de son audience d’appel public contre la décision d’un conseil de ne pas lui permettre d’ériger cinq nouveaux emplacements pour voyageurs sur son site actuel.

M. McCready a déclaré: “Nous sommes de bonnes personnes respectueuses des lois qui travaillent dur et ne réclament jamais de prestations.”

Le conseil du district de Harborough défendait son refus d’autorisation pour huit caravanes et mobil-homes supplémentaires dans ses grands locaux du village de Bitteswell, à la périphérie de Lutterworth, dans le Leicestershire.

Les représentants du conseil ont déclaré qu’il y avait eu de nombreuses objections et plaintes de résidents locaux qui craignaient que davantage de caravanes n’attirent plus de voyageurs sur le site.

Mais la plainte qui a déclenché la fureur était que leur présence “augmentait le risque de crime ou la peur du crime” dans la communauté.

M. McCready, faisant appel de la décision, a parfois pleuré en parlant avec passion et éloquence du mode de vie qu’il avait choisi.

Il a déclaré : « Si je ne reçois pas de permis de construire parce que je suis gitan, je suis puni pour un crime que je n’ai jamais commis.

« Je travaille dur, je dirige une entreprise d’aménagement paysager et mes deux fils aînés travaillent avec moi et un autre m’aide.

« Nous voulons subvenir aux besoins de notre famille et nous voulons le faire correctement.

“Nous payons notre propre chemin, nous payons nos propres impôts et nous ne réclamons aucun avantage.”

L’homme d’affaires marié, qui a cinq fils, âgés de trois à 21 ans, et une fille de 20 ans, a ajouté : “Les gens nous jugent parce que nous sommes des gitans”.

Il a dit qu’il était injuste qu’il soit jugé par les habitants en raison de son style de vie, en disant : « Il n’y a rien de mal à dire sur moi ou ma famille.

« Nous ne prenons rien à la société, nous sommes de bonnes personnes, respectueuses des lois et nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. Nous ne commettons pas de crime.

M. McCready a raconté comment il avait arrêté tous les jeunes égarés présumés dans son camp de Merw Meadows sur Mere Lane, qui compte 42 emplacements, en les réprimandant.

Il a déclaré à l’inspecteur d’enquête publique Mme Karen Taylor, siégeant au siège du conseil, le bâtiment Symington à Market Harborough, Leics, qu’il estimait avoir le soutien de certains villageois et policiers locaux.

Nous ne prenons rien à la société, nous sommes de bonnes personnes, nous respectons les lois et nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. Nous ne commettons pas de crime Tracy McCready

Le père, qui n’a pas donné son âge, a déclaré qu’il était injuste de ternir la communauté des voyageurs avec des activités criminelles et des comportements antisociaux – affirmant que c’était une idée fausse.

Il a expliqué que tous les malfaiteurs éventuels étaient «une minorité et non une majorité».

Il a ajouté: “Je comprends les inquiétudes des gens, mais se débarrasser des bonnes personnes pour faire place aux mauvaises personnes n’est pas notre voie.”

M. McCready, qui apparaît à la figure paternelle du camp où il vit depuis 14 ans et où il possède les plus grandes parcelles, a déclaré: “Si les enfants du camp se conduisent mal, s’il y a un problème, nous le réglons.”

Il a raconté une situation où “un enfant a volé un timbre” au bureau de poste local et après des plaintes, il a fait descendre les parents et “payer pour ce timbre”.

Interrogé par l’inspecteur d’appel en quoi l’échec de l’obtention d’un permis de construire affecterait sa vie de famille, il a répondu : « Cela aurait un impact important sur la vie de famille.

“C’est notre maison familiale et nous voulons subvenir aux besoins de tous les membres.”

Il a raconté comment son fils s’était récemment marié et voudrait avoir des enfants, et comment ses adolescents avaient besoin de leur propre espace et caravane en grandissant.

Il a dit qu’il avait quatre cousins ​​​​vivant sur le site, ainsi que leurs parents et leurs enfants, un beau-frère et ses parents et “un certain nombre d’autres cousins”.

Il a ajouté: “Vous avez besoin d’une maison pour votre famille et nous avons besoin de plus d’espace pour la nôtre.”

Il a raconté comment ses fils aimaient le football et l’un d’eux est allé à l’église en disant : « Oui, les gitans jouent au football et vont à l’église.

“Nous nous intégrons à la communauté.”

Mais il a expliqué que ses enfants n’allaient pas dans les écoles locales car ils étaient scolarisés à domicile.

Cela vient alors que la mère de cinq enfants Amy Gentle a dissipé les mythes selon lesquels les voyageurs ne paient pas d’impôts, ils veulent toujours vivre sur la route et qu’ils laissent une traînée de déchets derrière eux.

Et elle a juré de ne jamais cacher qui elle est vraiment – ​​bien qu’elle soit traitée quotidiennement comme “la plus basse des basses”.