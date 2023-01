Je suis un vétérinaire de l’armée – je suis obligé de quitter ma maison car le sentier à l’extérieur est si gravement endommagé… personne ne m’aidera

Un vétéran de l’armée HANDICAPÉ dit qu’il est obligé de quitter son domicile parce que le sentier à l’extérieur est gravement endommagé – et que personne ne l’aide.

Dave Marshall, 50 ans, vit actuellement dans une péniche sur la marina de New Islington, à Manchester, et a décrit le chemin comme le « fléau de sa vie ».

Dave Marshall dit qu’il devra déménager si le sentier n’est pas réparé Crédit : MEN Media

M. Marshall veut que le chemin inégal soit réparé Crédit : MEN Media

Auparavant, Plumlife, la société qui possède et gère la zone autour de la marina, a déclaré qu’elle travaillait avec «l’exploitant de la marina» pour réparer le chemin inégal qui gèle et inonde pendant l’hiver.

Cependant, M. Marshall affirme que rien n’a été fait pour remédier à la situation.

“Rien n’a été fait”, a-t-il dit. « Aujourd’hui, c’est gelé et il n’y a pas de sel dessus. Ce qu’ils ont mis la dernière fois, c’était du sable de construction de qualité. Ce n’est pas un matériau de sentier.

« Tout le chemin est inondé. Pour tout l’argent que nous payons, nous aurions dû le faire trier.

M. Marshall dit que sa santé signifie qu’il risque d’être expulsé de chez lui si le chemin reste dans l’état dans lequel il se trouve.

Il a ajouté: “J’ai une fracture de fatigue au tibia. J’ai un nouveau remplacement du genou dans les 8-10 semaines. Le 1er février, je vais à l’hôpital et ils me donneront la date [of the operation].

« Je ne peux pas vivre ici avec le chemin comme ça. Je serai dans un fauteuil roulant pendant 6 à 12 mois après l’opération, puis je ne pourrai pas utiliser le chemin.

M. Marshall accède actuellement à sa voiture par le chemin, et c’est aussi son itinéraire le plus facile de chez lui à d’autres commodités, comme des magasins, un cabinet médical et une pharmacie.

La situation, dit-il, “affecte sa santé mentale”.

Il a déclaré: «Je leur ai envoyé un e-mail. Ils ne se soucient pas. Ils m’ont repoussé et repoussé. je vais exploser.

« Je suis un vétéran de l’armée qui ne peut pas vivre dans sa propre maison à cause de ce chemin gorgé d’eau et gelé. Ça m’inquiète, ça affecte ma santé mentale.

Caroline Millington, directrice de la gestion du secteur privé chez Plumlife, a déclaré que l’entreprise “travaillait dur” pour tracer la voie.

Elle a déclaré: «Nous avons travaillé dur pour trouver la meilleure solution à long terme aux problèmes sur le chemin.

« Nous avons des devis pour renouveler le chemin et l’éclairage au niveau du sol et des travaux récemment réalisés pour combler un gouffre apparu.

“Nous sommes paralysés par les restrictions de planification car le site est désigné comme un éco-parc, donc le tarmac n’est pas une option, mais nous espérons pouvoir trouver une solution appropriée et commencer les travaux dès que possible.”