Je suis un travailleur du NHS - le conseil me chasse de chez moi... Je vais être sans abri dans quelques jours, c'est dévastateur

Une jeune travailleuse du NHS en deuil dit qu’elle risque de se retrouver sans abri en quelques jours parce que le conseil la chasse de la maison qu’elle partageait avec sa défunte grand-mère.

Chloe Boyle, 21 ans, vit dans la propriété depuis deux ans après que sa grand-mère Elaine Galloway a reçu un diagnostic de cancer peu de temps après le décès de sa mère Linda Boyle, 47 ans, en juillet 2020.

Elle est devenue la principale aide-soignante de sa grand-mère après avoir emménagé dans la maison de Bathgate pour l’aider à traverser la chimio, les chirurgies et de nombreux traitements.

Sa grand-mère avait prévu de mettre Chloé sur le contrat de location avec le conseil de West Lothian pour officialiser les choses.

Mais son état s’est rapidement détérioré et elle est décédée tragiquement le jour de son 72e anniversaire en novembre avant que les documents de location ne puissent être mis à jour à son nom.

Chloé dit qu’elle risque de se retrouver sans abri après que le conseil a rejeté son appel pour la laisser rester et l’a exhortée à vider ses affaires d’ici le 9 janvier 2023.

Chloé a déclaré au Scottish Sun qu’elle avait le cœur brisé par la situation et qu’elle avait maintenant du mal à faire face.

Elle a déclaré: “C’est tellement cruel ce qu’ils me font – ils vont me rendre sans-abri juste pour donner ma maison à un autre sans-abri.

“La première fois qu’ils sont revenus, ils ont dit que les preuves ne montraient pas que j’étais resté là-bas plus de 12 mois.

“Mais ce n’est pas vrai parce que les lettres que j’ai envoyées et les colis que j’ai achetés datent d’au moins un an et demi – j’ai même eu des lettres que j’ai reçues de mon travail il y a un an et demi mais ils ont dit que ça ne marche toujours pas ne le prouve pas.

“Je ne peux vraiment pas faire face.

“J’ai une mauvaise santé mentale telle qu’elle est sans perdre maman et ma grand-mère et cela vient de rendre ma vie dix fois pire.

“Je vais être expulsée de la maison de ma grand-mère et perdre toutes ses affaires et tout perdre d’elle, c’est juste déchirant.

“Je me débrouille mieux ces dernières semaines simplement parce que j’ai été entouré de ses affaires et que je l’ai sentie ici.

“Mais le fait qu’ils l’enlèvent dans deux semaines est tout simplement dévastateur.”

Chloé dit qu’elle a fourni au conseil de nombreux documents prouvant qu’elle vit avec sa grand-mère depuis deux ans.

Cela comprenait des lettres de son travail, de ses médecins, de ses voisins et même des colis qu’elle avait commandés en ligne – et elle a même fait appel au conseiller local William Boyle pour l’aider.

Mais Chloé dit que la preuve a été rejetée et qu’on lui a dit qu’elle devait déménager quelques jours seulement avant le Nouvel An.

“Je gardais un emploi à temps plein avec le NHS et je m’occupais d’elle, personne n’était dans le bon état d’esprit pour m’ajouter aux livres de loyer.

“Ma grand-mère s’est détériorée si rapidement et elle est décédée le 9 novembre, qui était en fait son anniversaire.

“À ce moment-là, il était trop tard pour inscrire mon nom sur les livres de loyer ou faire quoi que ce soit et à ce moment-là, notre tête n’était pas dans le bon état d’esprit parce que nous avons découvert qu’elle n’avait plus que des semaines.

“Alors j’ai fait appel au conseil parce que je vivais avec elle depuis deux ans.

“Je leur ai donné beaucoup de preuves, y compris une lettre de mes médecins, une lettre des infirmières Marie Curie de ma grand-mère, même les voisins ont écrit des lettres pour dire que j’étais resté avec elle.

“J’ai même demandé à mon conseiller local d’essayer de défendre l’affaire pour moi, mais le conseil a simplement dit non.

“Ils ont dit au conseiller lundi que je ne recevais pas la maison à cause des règles du conseil et que je devais la faire nettoyer d’ici le 9 janvier.

“Ils ont en fait déclaré dans l’e-mail que cela me donnait beaucoup de temps pour nettoyer la maison – mais j’ai un temps plein dans le NHS, ils ne ferment pas à Noël et au Nouvel An, je n’ai pas deux semaines de congé comme tout le monde le fait.

“Donc je n’ai pas assez de temps pour vider une maison pleine.”

Chloé a raconté comment l’impact a eu un effet massif sur sa santé mentale et elle a maintenant du mal à faire face à l’idée qu’elle pourrait perdre le peu qu’elle a de sa grand-mère.

Alors qu’elle travaille pour le NHS, qui fait face à une crise de personnel, Chloé a expliqué qu’elle est “constamment stressée” entre sa charge de travail et sa situation familiale.

Elle a déclaré: “J’ai dû demander un retour progressif au travail maintenant à cause de tout ce qui se passe.

“Le stress sur le NHS en ce moment est incroyable maintenant, il manque tellement de personnel et c’est tellement stressant.

“Je suis juste toujours stressé maintenant – je suis stressé au travail et puis je rentre à la maison pour m’occuper de ça, c’est trop.

“J’ai parlé à mon médecin et il m’a donné des médicaments pour m’aider, mais je n’ai pas l’impression que quelque chose m’aide. Je le prends pour voir s’ils m’aident à long terme.

“Je travaille tout au long de Noël mais je rentrerai chez ma grand-mère.”

Un porte-parole du West Lothian Council a déclaré: “Conformément à la législation du gouvernement écossais, toute personne recherchant des droits de succession sur une maison du conseil doit être enregistrée auprès du conseil et notée sur le bail 12 mois avant le décès du locataire.

“Une enquête complète a été menée qui a confirmé que cela n’avait pas eu lieu dans ce cas, il n’était donc pas possible pour elle de succéder à la location.

“Avec une énorme demande de logements sociaux dans le West Lothian, il est essentiel que nous veillons à ce que tous nos logements soient attribués de manière juste, équitable et transparente.

“Nous avons proposé de la rencontrer pour discuter de ses options de relogement et, espérons-le, trouver une solution à l’avenir.”

