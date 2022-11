“Je suis un travail en cours”: Pamela Anderson sur la restauration de sa maison en Colombie-Britannique et d’elle-même

La mannequin, actrice et militante écologiste Pamela Anderson est en mission de réhabilitation.

Atteinte chez elle à Ladysmith, en Colombie-Britannique, elle dit que l’objectif est de rénover la propriété de six acres de l’île de Vancouver où elle a passé ses premières années et espère maintenant devenir un refuge multigénérationnel pour elle-même, ses parents et ses fils. .

C’est l’objet de sa nouvelle émission de téléréalité HGTV Canada, Le jardin d’Eden de Pamelaqui a été créée jeudi.

Dans le même temps, la star hollywoodienne dit qu’elle a été frappée par une bouffée d’introspection : alors qu’elle était dans la propriété, elle a écrit un mémoire dont la sortie est prévue fin janvier, et elle s’apprête à sortir un documentaire Netflix sur sa vie.

Anderson a joué le rôle du sauveteur CJ Parker dans la série dramatique d’action Baywatch dans les années 1990. (Expo de Calgary)

Même si la rénovation domiciliaire à grande échelle est un travail en cours, « je suis un travail en cours », dit Anderson.

“Revenir ici a été vraiment déclenchant. Pour moi, c’est très émouvant”, a déclaré Anderson à propos du retour aux racines d’une enfance qu’elle a décrite comme difficile.

“Quand je suis rentré à la maison, je pense que je n’étais pas aussi heureux que d’habitude. Je suis rentré à la maison pour vraiment faire face à certaines choses. Il y a certaines choses dans votre vie que vous mettez simplement de côté, et c’était tellement réconfortant pour moi de rentrer à la maison, et il m’a fallu un certain temps pour comprendre ce que je m’infligeais.

D’Hollywood à la maison

De plus amples détails sur ses débuts et sa carrière de célébrité colorée seront révélés dans les prochains projets de mémoires et de diffusion en continu, assure-t-elle, reconnaissant que la récente réinitialisation de la vie dans une petite ville est à mille lieues des exploits captivants des tabloïds de son apogée des années 90.

“Je n’avais jamais pris l’avion avant quand j’ai quitté cette île. Vous savez, j’ai quitté l’île, et je suis allé à Vancouver, puis j’ai déménagé à LA, puis j’ai fait le tour du monde et le sud de la France pour un un an avant de déménager », explique Anderson, qui est devenu célèbre en tant que pin-up Playboy et Alerte à Malibu vedette de la télévision.

“J’étais agité quand j’étais ici. Et j’ai dû apprendre à être à l’aise, juste me détendre et profiter et mettre tout mon jus créatif dans ce projet, en faire un projet artistique, écouter les idées des autres.”

Mon livre “Love, Pamela” est maintenant disponible en pré-commande : ❤️ (Lien dans la bio) Ma vie – en tant que mère, en tant qu’activiste et en tant qu’actrice. Je suis tellement fière de ce livre. XO Pamela 💕 https://t.co/bbiv3O6LL7 pic.twitter.com/OVczK5iMw0 —@pamelaanderson

Anderson dit qu’elle a acheté la propriété il y a environ 30 ans à sa grand-mère, croyant qu’elle “avait juste besoin de racines canadiennes” et qu’elle y déménagerait un jour.

Cela prendrait plus de temps que prévu, laisse-t-elle entendre dans un premier épisode qui fait brièvement allusion à des années de vie “débordée” à Los Angeles, une carrière bien remplie et de multiples mariages médiatisés.

Elle dit que c’était “déchirant” au début de retourner sur la vaste propriété riveraine, qui comprend trois bâtiments connus sous le nom de relais routier, le hangar à bateaux et la cabane.

“J’avais l’impression que cet endroit était comme un cœur brisé, que je devais vraiment faire demi-tour.”

Vivre cette vie insulaire

Ces jours-ci, Anderson dit qu’elle savoure les nouvelles tâches créatives qui occupent son temps – la peinture, la peinture, la poterie et la mise en conserve de légumes parmi elles – tout en découvrant son style de design personnel.

Elle reconnaît beaucoup d’essais et d’erreurs – et peut-être des conflits – sur les choix de conception, riant de la folie d’inviter des caméras à la regarder “se fondre sur la poignée de porte à mettre sur votre porte”.

“Je ne suis pas parfait. Certaines idées sont vraiment mauvaises, et certaines idées ne fonctionnent pas, et certaines choses que j’ai remises en état et réparées, et je gaspille beaucoup d’argent à résoudre ces problèmes”, déclare l’homme de 55 ans. -old, qui a commencé l’aventure avec un budget de 750 000 $.

Anderson, vue ici dans un plan promotionnel pour sa nouvelle émission de télévision, dit que c’était une guérison de retourner sur l’île de Vancouver, où elle est née et a grandi. (La Presse Canadienne/HO-HGTV Canada)

L’équipage, lui aussi, est une collection de “inadaptés”, ajoute-t-elle.

“Je voulais des gars [for whom] c’est leur deuxième ou troisième chance dans la vie. Je voulais amener ici des gens qui n’étaient pas, vous savez, des gens parfaits. Je voulais que tout le monde ait un projet amusant à faire comme une sorte de lieu de guérison.”

Elle présente l’un d’eux dans le premier épisode comme son mari, révélant peu de choses sur leur fréquentation à part qu’il est “un gars normal, ce qui est gentil”.

Anderson refuse d’en dire plus par téléphone, et un porte-parole de HGTV Canada a déclaré plus tard que le couple avait demandé la séparation en janvier 2022.

Une affaire de famille

L’émission nous donne une fenêtre sur le côté maladroit d’Anderson alors qu’elle plaisante avec l’équipage et son amour bien établi de la nature alors qu’elle discute de la faune locale et marche pieds nus sur la plage dans des robes amples et fluides.

C’est loin de la version bombée et coiffée d’Anderson qui a fait d’elle une icône de la beauté, et elle est d’accord. Mais c’est authentique, ajoute-t-elle et c’est en partie une ouverture à ses deux fils adultes, qui l’ont exhortée à faire le spectacle parce qu’ils ont vu une déconnexion entre sa personnalité publique et la femme qu’ils connaissent.

“Mes fils étaient (comme), ” Maman, les gens ne comprennent pas qui tu es ”, dit-elle à propos de Brandon Lee, un producteur de la série, et de Dylan Lee.

Anderson et son mari de l’époque, Tommy Lee, faisant la promotion de son film de 1996 Barb Wire en France. Lee est le père des deux fils d’Anderson qui sont impliqués dans son dernier projet. (Reuters)

“Cela ne me dérange pas vraiment – ​​je suis moi. Mais ça les dérange.”

Anderson est heureuse de dire que ses fils passent “de plus en plus” de temps dans la propriété à mesure que la rénovation se déroule, et elle se vante de triomphes personnels, notamment un jardin de 460 mètres carrés regorgeant de produits.

Le “cœur et l’âme de la propriété” est une roseraie mettant en vedette la variété rose vif préférée d’Anderson.

“J’en avais dans tous mes arrangements floraux partout dans le monde. Où que j’étais, avec qui j’étais, j’ai toujours su que c’était ma rose”, explique Anderson.

Le jardin d’Eden de Pamela diffusé le jeudi sur HGTV Canada et diffusé le vendredi sur StackTV.