Je suis un Ten Pound Pom – nous étions entassés dans des huttes en fer et avons attrapé la rougeole avant que notre famille ne se sépare… mais il y a une tournure surprenante

QUAND les cousines Linda Candy et Valerie Linden sont montées à bord du SS New Australia à Southampton le 29 août 1951, elles avaient de grands espoirs pour leur nouvelle vie sous le soleil Down Under.

Entassés dans une petite maison au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, leurs pères – qui étaient frères – cherchaient désespérément à construire une vie meilleure pour leurs familles.

Michelle Keegan joue dans un drame de la BBC qui dépeint la vie sombre des Britanniques qui ont émigré en Australie dans les années 1950 Crédit : BBC

Linda et Valérie disent qu’elles étaient plus comme des sœurs que des cousines avant d’être déchirées Crédit : fourni

Ils ont émigré en Australie dans le cadre du programme Ten Pound Pom, tout comme le personnage de Michelle Keegan dans la nouvelle série de la BBC.

Mais peu de temps après leur arrivée, Linda, maintenant âgée de 75 ans, et Valerie, 76 ans, ont été déchirées après une dispute familiale amère.

Ils ont déménagé à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, et bien que Linda ait souvent pensé au cousin avec qui elle avait grandi, elle pensait qu’ils ne se reverraient plus jamais.

C’était jusqu’à ce que Valérie la retrouve, plus de 70 ans plus tard, en utilisant un site Web d’ascendance avant de lui envoyer un message sur Facebook avec hésitation.

Plus tôt cette année, le couple a finalement été réuni à l’endroit exact où ils sont entrés dans le pays en 1951, au Pier One, à l’ombre du pont du port de Sydney.

Linda raconte : « C’était vraiment une sensation incroyable de revoir Valérie après tout ce temps.

« J’avais abandonné l’espoir d’une réunion plusieurs décennies auparavant, car nous n’avions aucun moyen d’entrer en contact. »

Linda dit qu’elle et Valérie étaient « plus comme des sœurs que des cousines », ajoutant: « Je pensais souvent au plaisir que nous avions sur le bateau en route vers l’Australie.

« Nous avions tous les deux des frères, donc nous gravitions l’une vers l’autre et nous ressemblions plus à des sœurs qu’à des cousines.

« Même si une vie s’était écoulée, c’était comme si nous n’avions jamais été séparés.

« Nous nous entendions comme une maison en feu. On est allés chez la fille de Valérie, près de Sydney, et on dansait à 2h du matin, en se comportant comme quand on avait quatre et cinq ans, je suppose !

« Je lui suis tellement reconnaissante qu’elle ait réussi à me retrouver. Nous avons beaucoup de temps à rattraper maintenant. »

Nouvelle vie

Linda n’avait que quatre ans et Valérie en avait cinq lorsqu’ils sont montés à bord du bateau pour une nouvelle vie Australie Crédit : fourni

Les cousines Linda (à gauche) et Valérie (à droite) ont été réunies 72 ans après qu’une querelle amère a déchiré la famille Crédit : fourni

Le père de Linda, Charles Rossiter, était un soldat chevronné et avait servi en Afrique et au Moyen-Orient avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pendant ce temps, son frère Les avait travaillé dans les mines du comté de Durham.

Mais en 1950, ils se sont retrouvés à vivre dans une seule pièce avec leurs parents, leur conjoint et leurs jeunes enfants.

Désespérés de trouver un logement et des opportunités d’emploi, et Charles aspirant au soleil et à l’aventure, ils ont décidé de migrer ensemble vers l’Australie.

Ils ont mis les voiles alors que Linda n’avait que quatre ans et Valérie en avait cinq.

Linda se souvient : « Je me souviens très bien du voyage en bateau, nos mères étaient toujours terrifiées à l’idée que nous tombions par-dessus bord, alors nous avons été tenus en haleine pendant le voyage.

« Quand nous avons finalement atterri en Australie, je me souviens d’avoir été ravi de pouvoir jouer sur l’herbe, et ma mère a eu beaucoup de mal à me faire monter dans le train pour Bathurst. »

« Pire erreur »

Une brouille entre les frères a signifié que les cousins ​​Linda et Valérie ont perdu le contact à leur arrivée en Australie et ils ont commencé une nouvelle vie sans l’autre. Crédit : fourni

Les deux familles vivaient dans des auberges pour migrants, qui étaient des huttes en tôle ondulée avec des équipements de base et sans ventilateurs, sans parler de la climatisation, dans la chaleur torride.

« C’était très difficile pour nous tous », se souvient Linda. « Il faisait une chaleur torride, au milieu de l’été, nous n’avions pas d’argent et nous avons tous attrapé la rougeole.

« Il n’y avait pas de soins médicaux autres que la lotion à la calamine. Je me souviens que ma mère mettait du papier sur les fenêtres de la hutte parce que nous ne supportions pas la lumière.

« Nos mères ont dû penser qu’elles avaient fait la pire erreur de leur vie. »

Querelle de famille

Les deux frères prévoyaient tous deux de voyager vers l’ouest en Australie-Méridionale pour le travail – mais leurs plans ont été perturbés lorsque Les a persuadé Charlie de prêter 70 £ à un ami afin qu’ils puissent acheter un camion pour faire le voyage ensemble.

D’une manière ou d’une autre, cela n’a pas fonctionné et il y a eu une dispute féroce – ce qui a conduit la famille de Linda à partir seule.

Dès lors, les deux familles se séparent.

« Il n’y avait aucun moyen de rester en contact ; nous avons déménagé vers le sud, à Salisbury, en Australie-Méridionale, et ils sont restés à Fairy Meadow, en Nouvelle-Galles du Sud », explique Linda.

C’était très difficile pour nous tous. Il faisait une chaleur torride, en plein été, nous n’avions pas d’argent et nous avons tous attrapé la rougeole Bonbons Linda

«Nous avions l’habitude d’être des camarades de jeu. C’était un énorme changement de s’habituer à vivre sans eux.

Deux ans après avoir déménagé en Australie-Méridionale, la fortune de la famille de Linda a changé après avoir gagné 15 000 £ à la loterie. La monnaie australienne était encore en livres à cette époque.

Ils sont retournés en Angleterre et ont acheté une ferme – mais au bout de trois ans, le style de vie australien était trop attirant et ils sont retournés en Australie-Méridionale, où Linda est allée à l’université et a obtenu un diplôme en arts et est devenue enseignante.

La famille de Valérie est également retournée en Angleterre en 1959, mais elle et son frère Ian sont finalement revenus à l’âge adulte, après avoir été scolarisés en Angleterre. Elle y vit maintenant, tout comme ses enfants.

De retour ensemble

Les cousins ​​​​se sont réunis après 72 ans de séparation et sont maintenant plus proches que jamais Crédit : fourni

Les deux cousins ​​ont découvert qu’ils avaient passé leur vie à faire du yo-yo entre les hémisphères.

Valérie raconte : « J’avais construit mon arbre généalogique sur un site de généalogie et j’avais essayé de retrouver la branche de la famille de Linda.

«Au fil des ans, mes pensées s’étaient souvent égarées vers quoi et où se trouvait Linda.

« Je n’arrivais pas à y croire quand j’ai trouvé son mari. Le reste appartient à l’histoire !

« Cela a peut-être pris 70 ans, mais cela valait la peine d’attendre. »