Personne ne vous met en garde contre la culpabilité du vaccin.

J’ai reçu ma première dose du vaccin Pfizer COVID-19 le 18 février. Le processus a été efficace. Je me suis tenu dans une ligne à distance sociale, j’ai rempli des formulaires, je me suis enregistré, je me suis de nouveau mis dans une ligne à distance sociale. J’étais l’une des 600 à 800 personnes vaccinées sur le site ce jour-là.

Je m’assis dans une chaise en métal pliable pendant que mon infirmière, Gina, discutait avec moi de mon enthousiasme pour la photo et de l’importance de toujours porter mon masque en public.

L’infirmière Gina a pris des selfies avec moi alors qu’elle me passait le bras avec la seringue contenant un vaccin qui effacerait bientôt toutes les angoisses et les problèmes que j’ai eu l’année dernière. Elle a mis un pansement sur mon bras.

Mais alors que mon inquiétude pour ma propre sécurité s’estompait, une nouvelle culpabilité me remplit. Je me suis assis dans la zone d’observation, attendant de voir si mon corps allait avoir une réaction allergique au vaccin, et j’ai regardé autour de moi:

«Je suis la plus jeune personne dans cette pièce», ai-je pensé. J’ai 24 ans.

« Je ne devrais pas être ici. »

« Je vole ce vaccin à quelqu’un qui en a plus besoin. »

« Il y a des milliers de personnes qui sont mortes et auraient dû avoir ça avant moi. »

« Je ne suis pas un travailleur de première ligne. Je peux travailler à distance. Je suis encore relativement jeune et en bonne santé. »

Vaccin contre le covid:L’éligibilité apporte des sentiments de « honte », de « culpabilité » à certains qui satisfont aux exigences en matière d’IMC

La pièce était lourde et la zone d’observation était calme. Tout le monde dans la zone d’observation regardait son téléphone ou le sol. Je me demande maintenant si les autres ont ressenti la même culpabilité que moi.

J’ai pris une photo de ma carte de vaccination incomplète pour la publier sur les réseaux sociaux et j’ai saisi un « J’ai reçu mon vaccin COVID-19! » autocollant sur mon chemin.

Il est encore difficile de comprendre à quel point j’ai eu de la chance l’année dernière, même avec tout ce que j’ai vécu moi-même – en tant que survivante du cancer et en tant que journaliste.

Mais j’y arrive.

Avant la pandémie, il était difficile d’expliquer aux gens quelle était la pire partie du cancer et de la chimiothérapie.

Bien sûr, vous poignarder avec une aiguille au moins deux fois par jour sucé. Perdre tous mes cheveux était difficile à traverser (perdre mes sourcils était encore plus difficile). J’étais fatigué, je ne mangeais pas – il y en avait beaucoup que je préfère ne pas revivre de ces sept mois de ma vie.

Mais le pire dans tout cela est la perte de contrôle, l’incapacité de quitter votre maison ou votre chambre d’hôpital, sans parler de votre lit. Il était confiné, ennuyé et seul, à l’exception des quelques amis, membres de la famille et du personnel médical qui sont venus.

Maintenant, les gens comprennent – ils ont perdu tout sens du contrôle en 2020. Ils étaient confinés, restreints et isolés, et ils se sont déchaînés et ont pleuré comme moi.

Ce sentiment que vous ne pouvez pas nommer?:Cela s’appelle l’épuisement émotionnel.

Ce n’est pas quelque chose qui me réconforte, cependant.

J’ai eu beaucoup de mal au début de la pandémie, mais à cause de qui je suis, je me suis enterré au travail pour éviter mes émotions. J’aurais des flashbacks paralysants aux traitements de chimiothérapie certains soirs.

Mon point de rupture était à 8 heures du matin le lundi 20 avril juste avant que je devais commencer à travailler.

C’est le moment où j’ai réalisé que la pandémie allait durer un an ou plus. Je me souviens avoir pensé que le sol de mon appartement n’était pas assez confortable pour faire une dépression mentale, alors j’ai attrapé un oreiller sur mon canapé avant de me recroqueviller en position fœtale sous mon bureau. J’ai commencé des séances de thérapie peu de temps après.

En profondeur:En un an, COVID-19 tue suffisamment d’Américains pour remplir une ville

Au cours de la dernière année, j’ai écrit sept nécrologies pour des personnes décédées du COVID-19 – juste une fraction du nombre total de vies perdues, mais trop tout de même. J’ai écouté les travailleurs de Smithfield pleurer au téléphone sur la peur qu’ils avaient d’être classés comme travailleurs essentiels et de mettre la vie de leur famille en danger. J’ai parlé à des propriétaires d’entreprise qui ne savaient pas s’ils perdraient tout ce qu’ils avaient construit à cause de la pandémie.

Je n’ai pas été malade depuis que j’ai eu un cancer. Personne ne sait si mon corps pourrait supporter le COVID-19. Chaque fois que je sortais de mon appartement pour interviewer des travailleurs de Smithfield ou des manifestants de Black Lives Matter ou simplement raconter des histoires importantes pour notre communauté, je savais que je mettais ma vie en danger.

Mais je l’ai fait. Je l’ai fait parce que c’était mon travail.

C’est rassurant de pouvoir recommencer à faire mon travail et me sentir en sécurité pour vivre à nouveau ma vie – rencontrer des sources dans des cafés et rejoindre mes collègues dans la salle de rédaction.

Quant à ma culpabilité de vaccination? J’apprends encore à l’accepter quelques jours.

Et si vous aviez votre choix de COVID-19:Les différences sont minimes, mais elles existent

Envie de vaccin:La sensation est normale mais elle peut devenir dangereuse

J’ai eu mon deuxième coup de COVID-19 le 11 mars.

Je n’ai pas mijoté mon syndrome d’imposteur pendant que j’attendais dans la zone d’observation, et j’ai choisi de ne pas me distraire non plus sur mon téléphone. J’ai pris ce temps pour me souvenir des grands-parents, parents, frères, sœurs, collègues et amis qui sont morts à cause de ce virus.

J’ai également pris ce temps pour écouter.

« Est-ce votre premier ou votre deuxième coup? »

« Je prévois un voyage à Portland, Oregon cet été. »

« C’est ma deuxième fois. Ma fille et mes petits-enfants viennent aussi nous rendre visite après avoir été vaccinés. »

L’atmosphère n’était ni sombre ni solitaire cette fois. L’excitation était palpable et les gens, dont beaucoup recevaient leur deuxième vaccin COVID-19, en étaient reconnaissants.

Ils espéraient des jours meilleurs à venir. Et moi aussi.