Je suis un superfan d’Emmerdale et j’ai classé chaque personnage du meilleur au pire

EMMERDALE est sur nos écrans depuis 50 ans – avec le feuilleton ITV célébrant son dernier jalon plus tôt cette semaine.

Au cours de ses cinq décennies d’antenne, des centaines de personnages sont venus et repartis des Dales.

TVI

Un superfan d’Emmerdale a classé les personnages du pire au meilleur[/caption]

TVI

Rishi Sharma et Cain Dingle n’étaient pas dans les bons livres des téléspectateurs[/caption]

Cependant, un fan inconditionnel d’Emmerdale a compilé une liste des personnages actuels et les a classés des pires aux meilleures catégories.

L’utilisateur Reddit u/Feisty_and_pathetic a admis que tout le monde ne partagerait pas son point de vue.

Ils ont écrit: “Évidemment, certains ou la plupart ne seront pas d’accord, mais voici l’opinion des personnages. Classé du pire au meilleur.

En bas de la pile se trouvait Rhona Goskirk, avec le fan de savon qui écrivait : « Urg. Rhona la râleuse. Je n’ai plus de mots pour décrire à quel point elle m’agace.

La liste s’est poursuivie avec Will Taylor avant de passer à Cain Dingle.

L’utilisateur de Reddit a expliqué : « Il a bien joué mais je ne comprends pas l’amour pour le gars. Je pense que je me souviens trop bien de son passé pour l’aimer.

La liste continuait : « Rishi Sharma. Je le trouve super flippant. De plus, depuis qu’il portait un costume violet alors qu’il possédait une chocolaterie, je ne peux pas le prendre au sérieux. Comme du tout.

Rodney Blackstock. Quelqu’un d’autre le manque-t-il en tant que type de revendeur de roues? Juste moi? Comme Doug, il n’a pas d’histoires décentes à retenir.





Ours Loup. Il était plus bas quand il est entré. Je méprise toujours ce nom. C’est quoi son vrai nom bordel ? Pourquoi je m’inquiète? Lui et Faith fournissent cependant quelques rires.

Dan Spencer. Il est en quelque sorte une cause perdue maintenant. Aurait-il pu jurer qu’il avait déménagé ? Apparemment non.

Stocks de Ryan. Devrait être plus élevé et, il l’était, mais la façon dont il a traité Dawn m’a vraiment ennuyé, il est donc en bas de la liste.

Nat Robinson. C’est quoi son deal ? Il est calme en cas de crise, ce qui est bien. Je l’imagine gravir cette liste et devenir un favori mais je ne le connais pas ou ne me soucie pas beaucoup de lui en ce moment.

David Metcalfe. Appréciez tous les trucs récents avec lui mais soyons honnêtes. C’est une planche.

Priya Kotecha. Elle est basse mais en fait je l’aime. Je l’ai aimée pendant le scénario et les conséquences de Jacob / Maya et d’autres qu’elle est, mais elle a besoin d’un meilleur temps d’écran. J’ai toujours l’impression de l’oublier, c’est pourquoi elle est faible.

Nicolas King. Elle est tellement folle. Elle avait cependant de bonnes répliques.

Jacob Gallagher. Pauvre Jacob. Maya a vraiment foiré ce garçon.

Foi Dingle. La grand-mère du bon temps. Elle a bien joué. Bonnes lignes. Elle n’est pourtant pas favorite.

Liam Cavanagh. QUEL EST SON SECRET ? Je ne lui fais pas confiance.

Lydia Dingle. Elle a des doublures tueuses. Mais aussi defo cache quelque chose. Je ne fais jamais confiance à ceux qui se mêlent de taxonomie.

Gaby Thomas. Prouvant lentement qu’elle était une bonne amie. Elle grimpe.

Manpreet Sharma. Elle a commencé à grandir un peu sur moi. Je n’ai aucune idée de ce qu’elle a vu dans l’effrayant Rishi.

Billy Flecher. Il reçoit beaucoup de haine. Je l’aime bien. C’est un criminel c’est sûr et tellement stupide mais il en est bien conscient. C’est un gros idiot. »

La liste a alors commencé à évoluer vers des vibrations plus positives, l’utilisateur écrivant : « Jai Sharma. Il a fait des choses horribles, mais d’une manière ou d’une autre, je lui ai pardonné. Il devient plus responsable ces derniers temps. Il a vraiment grandi avec moi.

Harriet Finch. Ces derniers temps, elle m’a ennuyé mais elle a toujours été sympathique avec moi.

Jimmy King. Je l’aime. Je l’ai toujours aimé. Il est le dernier roi restant le roi original !

Éric Pollard. Il est standard Pollard. Jamais été un favori total, jamais aussi jamais été complètement détesté, ne le sera jamais. Pollard standard.

Brenda Hope. Aw, elle est tellement une petite salope impertinente. Aimez-la dans le café tbh.

Belle Dingle. Aw vraiment ressenti pour elle lors de la mort de Lisa. Elle a vraiment besoin d’une pause imo.

Kerry Wyatt. Je l’aime. Elle est tellement idiote. Aussi un Geordie encore une fois biaisé.

Laure Thomas. Honnêtement, j’ai pleuré comme un bébé quand Ashley est morte. C’est quelqu’un que j’aime depuis qu’elle a commencé.

Zak Dingle. Il est dans la série depuis que j’ai commencé à regarder donc il se sent comme mon oncle Zak.

Noé Dingle. C’est un Tate et un Dingle.

Chas Dingle. C’est une bonne fille. La faire entrer au pub était la meilleure décision.

Aube Taylor. Elle a vraiment grandi sur moi. Je l’aime.

Paddy Kirk. Je veux dire. C’est Paddy. C’est un con et je l’aime.

Marlon Dingle. Ce long garçon dégingandé. Aussi une drogue. Aussi l’amour.

Leila Harding. Je ne sais pas pourquoi elle continue de coucher avec David. Je peux pardonner cela cependant.

Moria Dingle. L’écossais impertinent. Merci de nous avoir débarrassés de cette folle Emma. C’est bien qu’une femme s’occupe de la ferme.

Bernice Blackstock. Elle est ma reine. Me fait toujours rire.

Matty Barton. Il est tellement adorable. Quel mec au top.

Victoria Barton. Un autre personnage qui a définitivement besoin de bonheur.

Sam Dingle. Comment ne pas l’aimer ?

Kim Taté. La super salope originale. J’aurais aimé que son retour ait été meilleur.

Vanessa Woodfield. J’aime cette femme. Elle a fait des trucs fous dans le passé. Dernièrement je l’aime.

Avril Windsor. Facilement le personnage le plus intelligent de la série. Petite vedette.

Liv Flaherty. Elle a eu une vie si difficile. Aussi intelligent. Aussi fidèle. Un des meilleurs.

Charité Dingle. Désolé Bernice mais c’est ma vraie reine. J’aime la Charité. Même avec ses stratagèmes et ses impostures. Élevé sur le tranquillisant de cheval ? Voler des propositions ? En prison? Elle est ma préférée et ce depuis qu’elle a basculé dans les vallées.

Le fan a conclu son post en disant : « Je pense que c’est tout le monde ? Si j’ai oublié quelqu’un, c’est qu’il est probablement du même niveau que Rishi haha.

“Évidemment, ce n’est que mon opinion et comment je vois leurs personnages et une façon de tuer une demi-heure.”

TVI

Bernice a été qualifiée de reine par le spectateur[/caption]

TVI

Le haut de la pile était Charity Dingle[/caption]

Emmerdale est diffusé sur ITV et est disponible sur ITV Hub.