Je suis un superfan d’Emmerdale – ce sont mes opinions les plus impopulaires

DE NOMBREUX téléspectateurs d’ITV ont suivi les événements dans les Dales, qui incluent des romances illicites, des réunions de famille tendues et des décès choquants.

Alors que la plupart des fans d’Emmerdale sont d’accord avec ce qui pourrait être mieux, un téléspectateur a une liste qui peut causer encore plus de remous parmi eux.

TVI

Le spectateur d’Emmerdale avait beaucoup d’opinions impopulaires à partager sur Reddit[/caption]

Rex

FormerFruit, utilisateur de Reddit, a beaucoup réfléchi au programme basé dans le Yorkshire.

Selon eux, le feuilleton ITV bénéficierait de changements massifs, notamment au sein du line-up.

Le spectateur a pris plusieurs personnages comme Dan Spencer de Liam Fox et David Metcalfe (interprété par Matthew Wolfenden) comme cibles.

« Dan – À quoi ça sert ce type ? Se présente comme une sorte de blague pratique. Il en va de même pour Rishi Sharma. Paire de crétins », a écrit le téléspectateur avec colère.

Plus d’histoires d’Emmerdale ‘HORRENDEUX’ La star d’Emmerdale tombe malade de Covid quelques jours seulement après avoir tourné avec des stars du savon VIVRE LA VIE Les fans d’Emmerdale dénoncent une erreur “ridicule” avec les ouvriers du village

« David est ennuyeux. Il se présente comme étant faible et ne contribue à rien. Bien qu’il soit inoffensif, il n’a pas la substance des autres personnages. Peut-être juste besoin d’histoires sérieuses.

Le spectateur d’Emmerdale avait également un os à choisir avec certains des personnages féminins.

« Je ne supporte pas Belle. Tout simplement pas. Idem pour Harriet”, ont-ils écrit, avant d’être tout aussi durs avec Moira Dingle et Victoria Sugden (Natalie J. Robb et Isabel Hodgins).

«Je ne supporte pas Moira, une fois un tricheur toujours un tricheur. Il en va de même pour Victoria, pour différentes raisons. Elle a toujours été la même – impolie, critique et s’en prend à elle-même.





“Brenda est un autre personnage inutile et le fouineur du village.”

“Amy est inutile.”

« Kerry devrait juste rester à l’écart. Juste un chav bruyant et grinçant. Il en va de même pour Amy, ils ont besoin de récompense pour ce qu’ils ont fait à Frank.

Compte tenu de l’aversion du spectateur envers Moira, il n’est pas surprenant qu’ils se sentent tout aussi opposés au fait que le fermier soit marié à Cain Dingle (Jeff Hordley).

“Tracy et Nate forment un bon couple. Idem pour Jimmy et Nicola. Le mariage de Moira et Cain a été grillé il y a des années, elle ne changera jamais et peut-être qu’ils devraient simplement l’écrire dans sa personnalité générale, le vélo du village.

D’autres membres du clan Dingle sont également les victimes de la colère de ce fan.

“Les personnages plus âgés ont besoin de bons scénarios, le casting plus jeune semble attirer toute l’attention de nos jours.”

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

« Débarrassez-vous de Noah et de Sarah. Deux gamins qui ne peuvent pas agir.

“Debbie Dingle peut rester à l’écart et ne jamais revenir.”

Seuls deux Dingles ont réussi à se faire une place dans les bonnes grâces du spectateur, Paddy et Marlon, incarnés par Dominic Brunt et Mark Charnock.

“Je pense qu’une élimination de personnage est nécessaire dans l’ensemble et cela pourrait bien arriver cette année.”

“Je peux voir Paul et, espérons-le, Mandy être radiés.”

Le téléspectateur a exigé “quelques bonnes histoires” pour d’autres personnages qu’ils jugeaient avoir été oubliés par les patrons de savon.

“J’aime Billy mais il est ennuyeux et c’est un autre personnage qui a besoin de bonnes histoires.”

“J’aime aussi Will, un autre personnage qui a besoin de sa propre bonne histoire.”

“Charity est toujours un personnage formidable, mais elle est énervante et a besoin de meilleures histoires. Arrêter de dire bébé tout le temps serait un début.

Charity a récemment été impliquée dans une histoire déchirante au cours de laquelle elle a souffert d’une grossesse extra-utérine.

Pour aggraver les choses, son partenaire Mackenzie a triché avec Chloe Harris.

« Le spectacle est dominé par les Dingles et c’est putain de stupide. Apportez de nouveaux Sugdens pour une sensation de vieille école Emmerdale », a ajouté le spectateur.

En savoir plus sur le soleil avaient leur phil Les téléspectateurs des NTA repèrent une querelle secrète alors que les meilleures stars ne parviennent pas à applaudir Holly et Phil PRIX PLUS ÉLEVÉ Je me suis dirigé vers Primark et je n’arrive pas à croire combien j’ai dépensé, et pas dans le bon sens

Mais pourraient-ils être sur quelque chose?

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 sur ITV.

TVI

Paddy et Marlon Dingle sont quelques personnages qui ont été loués par le spectateur[/caption]

TVI

Mais les Dingle ne sont pas leur famille préférée[/caption]