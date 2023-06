Je suis un super fan de Wetherspoons et j’en ai visité 240 en cinq ans – ça empire, voici comment ils doivent changer

Un super fan de WETHERSPOONS a révélé pourquoi il pense que la chaîne de pubs empire.

Tim Clarke, 66 ans, a visité 240 pubs différents depuis le début de sa tournée à travers le Royaume-Uni de cafés rechargeables ou de pintes de bière aux côtés de sa femme en 2018.

Le chauffeur-livreur Asda récupère un menu de chaque pub comme preuve de sa visite, écrivant la date et le résultat de sa bien-aimée Nottingham Forest s’ils jouent le même jour.

Son repas de prédilection est le grand petit-déjeuner traditionnel, pour lequel 5 £ lui procurent une saucisse, deux pommes de terre rissolées, un œuf au plat, du bacon, une tranche de pain grillé et du beurre.

Tim conserve les menus dans deux dossiers et chacun est soigneusement classé par ordre alphabétique au cas où ses petits-enfants décideraient de les consulter un jour.

Mais il a remarqué des changements dans la chaîne de pubs au cours des cinq dernières années.

Le grand-père a déclaré au Mirror que « les prix ont augmenté et que vous obtenez moins de nourriture », alors qu’il a également fermé un certain nombre de ses sites.

Il a ajouté: « A l’époque, vous receviez de très grosses portions. Mais je suppose que c’est la même chose partout maintenant. »

Tim a également demandé à Wetherspoons d’introduire un passeport qui peut être tamponné pour permettre aux gens « de savoir où se trouvent les pubs ».

Il y a actuellement 826 pubs Wetherspoons au Royaume-Uni et Tim espère maintenant acheter un camping-car afin que lui et sa femme puissent cocher plus de sites sur la liste.

Il a déjà couvert chacun des sites de la chaîne à Nottingham, Derbyshire, Lincolnshire, South Yorkshire et West Yorkshire.

Et il dit que le désir de visiter les pubs signifie qu’il a voyagé dans des villes où il ne serait jamais allé autrement.

Mais ses commentaires interviennent alors que la chaîne de pubs a fermé plusieurs autres pubs ou les a retirés du marché, avec 25 restants à vendre.

Le Billiard Hall de West Bromwich a fermé le 21 mai, tandis que le Last Post de Loughton a fermé le 14 mai.

La Bank House de Cheltenham a été retirée du marché ce mois-ci. et l’amiral Sir Lucius Curtis à Southampton a fermé la semaine dernière.

Plus d’une demi-douzaine ont également fermé l’an dernier.