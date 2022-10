Je suis un super fan de Wetherspoons et j’ai visité 900 pubs dont neuf en une journée – voici le meilleur

Un super fan de WETHERSPOONS qui a visité 900 des sites de la chaîne de pubs a révélé celui qu’il pense être le meilleur.

John Hunt, 83 ans, amateur de bière, a parcouru des milliers de kilomètres en sept ans pour atteindre l’incroyable jalon.

Un fan de Wetherspoons a visité 900 des pubs – dont neuf en une journée 1 crédit

John a révélé que son préféré était l’Opéra de Tunbridge Wells 1 crédit

Il garde sa propre liste imprimée de chaque Wetherspoons qu’il visite et les coche au fur et à mesure.

Le plus long voyage entrepris par le docker à la retraite est celui de son domicile de Southampton, Hants, à Wick en Écosse – 700 milles.

John – connu sous le nom de Chester par ses amis – voyage en bus, en train ou en taxi et lorsqu’il arrive commande un repas et une pinte de vraie bière, sa boisson préférée étant la bière Abbots.

Le veuf John a coché son 900e Wetherspoons – à Kingswinford, près de Birmingham – il y a deux semaines.

Les données de 2021 montrent qu’il y a 861 Wetherspoons ouverts au Royaume-Uni, ce qui signifie que le grand-père John a visité des pubs qui ont depuis fermé ou changé de mains.

Interrogé sur son lieu de prédilection, John a déclaré que son préféré était l’Opéra de Tunbridge Wells.

Il a dit: “Celui de l’opéra, ils avaient encore un opéra une fois par an là-bas.”

John était également un fan du Palladium à Llandudno, au Pays de Galles.

Il dit que ses méga tournées de pub le maintiennent actif et qu’il ne veut pas rester à l’intérieur tout le temps.

John a dit: “Je vis seul, tu vois et c’est tout, je ne vais pas rester assis à l’intérieur à regarder la télé, ce n’est pas bon pour moi.”

Il reste encore beaucoup à faire – il n’a pas encore coché quatre Wetherspoons au Pays de Galles, six en Écosse et quatre à Cornwall.

John devra retourner à Birmingham pour en cocher une qui lui a échappé.

Il a déclaré: “Certains d’entre eux ont fermé et certains en ouvrent de nouveaux, c’est ce qui me motive.

“Je pense que je les ai tous faits à Birmingham jusqu’à ce que quelqu’un vienne me voir et me dise” avez-vous déjà fait celui-là à Kings Norton?

“J’ai dit ‘il n’y en avait pas un là-bas’ et ils ont dit ‘il y en a’. Alors je dois y aller maintenant.”

Il a une fois visité neuf pubs en une journée à Bournemouth, admettant qu’il était joyeux en quittant le dernier lieu.

John a plaisanté: “Si vous avez bu une pinte dans chacun d’eux, vous avez passé une bonne journée.”