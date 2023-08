Je suis un super fan de Doctor Who – j’ai construit une armée de Daleks pendant 30 ans

Un fanatique de DOCTOR Who a montré sa collection de souvenirs de 30 ans – y compris des Daleks de toutes les décennies.

Phil Stevens, 55 ans, a amassé d’innombrables modèles et répliques originaux et a du mal à trouver de la place pour tout cela.

SWNS

Sur ordre de sa femme, il n’y a rien dans la maison et il a une armée de Daleks, Cybermen et robots dans une unité de stockage.

Phil, de Stratton, Wilts, construit et restaure des modèles depuis qu’il est enfant et en vit maintenant.

Il a déclaré : « Ma femme est très heureuse que ma collection se trouve dans une unité de stockage.

« Je ne pense pas qu’elle aimerait que des créatures étranges se cachent autour de la maison.

« Ça prend beaucoup de place. Un Dalek ‘exterminerait’ certainement la plus grande partie de l’espace d’une pièce de taille moyenne.

Son préféré est une réplique grandeur nature des années 1960 du Golden Emperor Dalek.

Il a ajouté: « Avec ma collection Doctor Who, mon intérêt se porte davantage sur le côté production de la série.

« J’ai eu tendance à me concentrer sur les accessoires, les modèles et la paperasse, comme les scripts, les dessins et les articles de bureau de production, comme les lettres, les mémos, la planification de l’emplacement plutôt que sur les souvenirs, comme les autographes, les affiches ou les jouets.

« Je collectionne depuis plus de trente ans car je suis fan de la série, à la fois du « classique » et de la nouvelle série, d’aussi loin que je me souvienne. »