Je suis un super fan de Coronation Street – voici où je pense que le feuilleton a sérieusement mal tourné

ITS un favori de toute la famille et a eu des gens qui se sont rassemblés pour voir tous les derniers drames et événements au cours des soixante dernières années.

Mais le feuilleton ITV Coronation Street a-t-il pris une mauvaise tournure ces dernières années et quelle en a été la cause?

Le superfan a critiqué la perte de «légendes modernes» telles qu’Eva Price remplacée par des personnages oubliables[/caption]

Le superfan a affirmé que la perte de personnages tels que Becky McDonald avait sérieusement affecté la série[/caption]

Eh bien, un superfan de Corrie a partagé ses réflexions sur l’endroit où le feuilleton a pris une véritable tournure pour le pire.

S’adressant à Reddit, le fan a eu son mot à dire sur la façon dont le feuilleton s’est dégradé et sur ce qu’il doit faire pour s’améliorer.

Le superfan a affirmé que la série devait améliorer ses personnages, affirmant que bon nombre des résidents de pavés récemment introduits sont oubliables et n’ont pas beaucoup d’impact.

Le fan de longue date de la série a fait valoir que les légendes de ces derniers temps telles que Becky McDonald, jouée par Katherine Kelly, Kylie Platt (Paula Lane) et le personnage de Catherine Tyldesley, Eva Price, avaient été remplacées par des personnages bien inférieurs.

Le superfan a écrit sur le site : « Je pense que le numéro 1, ce sont les personnages. Il y a tellement de bons personnages qui ne sont plus là.

“Cela me rend triste que des légendes modernes comme Eva, Becky, Kylie et Tina semblent avoir été remplacées par des inconnus absolus dont presque personne ne se souviendra probablement quand ils partiront.”

Un autre fan a répondu et a fait écho à des pensées similaires en faisant valoir que le personnage de la série manquait d’unités familiales fortes.

Ils ont répondu : « Pour moi, il y a un manque notable d’unités familiales solides. Nous avions les Platts, les Battersby, les Barlow, les Connor, les Grimshaw, les Windasse, les Webster.





Parmi les familles répertoriées, seuls les Platt et les Barlow restent – ​​mais pour le clan Barlow, seuls Tracy, sa fille Amy et son père Ken sont arrivés il y a plus de 10 ans.

Ils ont ensuite critiqué l’ajout de personnage uniquement pour aider le scénario de quelqu’un d’autre au lieu d’arriver naturellement dans la rue, une pratique que les patrons de Corrie ont vu à la hausse ces dernières années.

Les claquant ainsi que les nouveaux venus The Baileys comme oubliables, ils ont ajouté: «Les Baileys sont affreux et tous les autres nouveaux personnages se sentent jetés au hasard juste pour des points de l’intrigue – Nina, Emma, ​​Kelly, Leo, Curtis, Corey, Alina. Je ne me vois pas me soucier d’eux dans 10, 20 ans.

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à 20h sur ITV.