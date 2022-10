Je suis un super fan de Coronation Street – voici mes opinions les plus impopulaires

Les RÉSIDENTS de Weatherfield reçoivent souvent des avis mitigés de la part des fans de savon.

Les fans de One Coronation Street se sont notamment rendus sur Reddit sous le nom d’utilisateur PluganThat pour partager leurs opinions impopulaires.

TVI

Sean Tully n’est pas le personnage le plus populaire dans les pavés[/caption]

TVI

Mais un autre pilier était à la réception de leur frustration[/caption]

Le téléspectateur d’ITV s’est rendu sur la plate-forme sociale pour exprimer ses réflexions sur Sean Tully.

Le machiniste de l’usine Underworld a fait sa première apparition à Weatherfield au début des années 2000.

Cependant, l’acteur Antony Cotton n’a pas toujours été la star la plus populaire de toute la formation de Corrie.

“Sean va bien”, a d’abord écrit le fan de savon.

Plus d’histoires de Corrie ‘POURQUOI?’ Les fans de Coronation Street ont tous la même plainte après avoir repéré de grands changements garçon d’anniversaire Andy Whyment de Coronation Street partage des clichés pour célébrer l’anniversaire de son fils

“La haine qu’il reçoit est bien exagérée et les gens semblent avoir une haine vraiment irrationnelle à cause d’Antony Cotton, ce qui semble basé sur le fait qu’il soit ennuyeux sur I’m A Celeb (et si j’étais dans une jungle à peine capable de dormir ou manger, je serais ennuyeux aussi).

“Ou des histoires de lui étant ak *** dans la vraie vie qui sont toujours de troisième ou quatrième main -” le neveu du cousin de la sœur de mon pote a dit qu’il était dans un bus une fois “”, ont-ils ajouté.

Mais alors qu’ils volaient au secours de Sean Tully, un autre pilier de Corrie a tiré le meilleur parti de leur frustration.

“De plus, Roy est un personnage très ennuyeux”, se sont-ils plaints.





Un fan a répondu à l’affirmation de l’affiche concernant le propriétaire du café Roy’s Rolls, Roy Cropper, interprété par David Neilson.

« Je le trouve aussi énervant. Il sait tout et porte des jugements (pas sur la façon dont les gens sont mais sur leurs passe-temps et autres).

“Il se plaint toujours des passe-temps modernes comme jouer de la musique, mais serait contrarié si quelqu’un n’aimait pas ses passe-temps.”

Un autre spectateur est intervenu, expliquant pourquoi Roy n’était peut-être pas la tasse de thé de tout le monde.

“L’acteur a dit qu’il décrivait le personnage de Roy comme un autiste/ayant le syndrome d’Asperger (je ne me souviens plus lequel) et quand vous voyez David Neilson dans une interview, vous voyez vraiment à quel point il est différent de Roy.”

De nombreux autres fans ont répondu au message original avec leurs propres opinions sur un autre visage familier mais souvent négligé de Weatherfield.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

Ces téléspectateurs ont presque unanimement pris goût au même personnage – Kirk Sutherland, joué par Andy Whyment.

“Cela ne me dérange pas Kirk pour être honnête, bien sûr qu’il n’existe que pour le soulagement comique, mais il est bon dans ce qu’il fait et sert de belle pause de tension dans un épisode autrement sérieux.”

Un autre fan a fait écho: «Je pense que Kirk est trop détesté. Andrew Whyment semble être un gars adorable – ce n’est pas de sa faute si les scénaristes rendent parfois son personnage stupide.

“Je pense qu’il est très sympathique, sans problème et amical.”

Un troisième spectateur a commenté : « J’adore notre Kirkeh. Il n’a pas un os méchant dans son corps » tandis qu’un autre a écrit : « C’est un amoureux. Le genre d’homme en qui vous pourriez avoir confiance pour ne pas vous faire de mal.

Un autre fan a fait exploser la relation de Nina Lucas avec Asha Alahan, déclarant: “Je ne trouve pas Nina et Asha crédibles en tant que couple – du tout.”

En savoir plus sur le soleil avaient leur phil Les téléspectateurs des NTA repèrent une querelle secrète alors que les meilleures stars ne parviennent pas à applaudir Holly et Phil PRIX PLUS ÉLEVÉ Je me suis dirigé vers Primark et je n’arrive pas à croire combien j’ai dépensé, et pas dans le bon sens

Mais les avis de ces fans sont-ils justifiés ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.

TVI

Un autre personnage a été bluffé pour sa relation[/caption]

TVI

Mais Kirk Sutherland est devenu très populaire parmi les fans[/caption]