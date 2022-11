CERTAINS fans de I’m A Celeb sont mécontents des camarades de camp qui ont fait les deux derniers – et ils n’ont pas hésité à se plaindre.

Quelques téléspectateurs sombres n’ont pas pu se résoudre à féliciter la gagnante Jill Scott ou le finaliste Owen Warner après que 12 millions de personnes ont voté.

Des dizaines de personnes se sont rendues sur Twitter pour se plaindre des résultats après qu’un camarade de camp se soit démarqué lors des essais exténuants de Bushtucker.

Une personne a tweeté après que l’ancienne footballeuse Jill, 35 ans, ait été couronnée reine de la jungle : “Je suis une célébrité, c’est une solution à la façon dont Matt n’a pas gagné, il a été brillant.”

Un deuxième a écrit: «Nous savons tous que Matt a obtenu plus de votes qu’Owen. Il essaie de fixer les votes.

Et un troisième était d’accord avec le tweet, ajoutant: “Bien dit. Et convenu des votes fixes #ImACeleverity.

Cependant, le tweet a lancé un débat et un autre fan a répondu : “Comment savez-vous que vous comptez les votes ?”

Un téléspectateur ravi a déclaré: “Non, il est troisième et c’est tout.”

L’ancienne footballeuse anglaise Jill a recueilli plus de cinq millions de votes après avoir conquis le public avec son charme et son esprit de camp jovial pendant trois semaines au camp.





La star de Hollyoaks, Owen, qui s’est classée deuxième, a accumulé plus de trois millions de voix et le député disgracié Matt Hancock, qui s’est classé troisième, a obtenu plus de deux millions.

L’ancien secrétaire à la Santé, Matt, reviendra maintenant pour affronter des collègues en colère, des électeurs et des questions sur son avenir politique à Westminster après avoir terminé troisième I’m A Celeb.

Le député de West Suffolk a dépassé les attentes de beaucoup en atteignant la finale, mais est arrivé derrière le vainqueur, la championne de l’Euro 2022 Jill Scott, et l’acteur de Hollyoaks Owen Warner lors d’un vote public dimanche soir.

Ses 18 jours dans la jungle australienne l’ont vu suspendu du parti parlementaire conservateur et critiqué par des collègues dont Rishi Sunak.

Le Premier ministre s’est dit «très déçu» de la décision de son collègue de laisser derrière lui ses électeurs pour apparaître dans l’émission de téléréalité à plus de 10 000 milles de là.

Les militants du groupe Covid-19 Bereaved Families for Justice ont également critiqué sa comparution pour un montant de 400 000 £.

Jill Scott est revenue au Marriot sur la Gold Coast portant sa couronne de la jungle[/caption] Brian Robert

Le casting de I’m A Celebrity 2022 applaudit après avoir quitté la jungle[/caption]