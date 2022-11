Je suis un ‘soldat voyageant dans le temps depuis l’an 2036’ – voici quand le monde sera anéanti par un virus informatique

Un soi-disant soldat voyageant dans le temps de l’année 2036 a averti que le monde serait dramatiquement anéanti par un virus informatique.

Une personne du nom de John Titor a pris d’assaut Internet en l’an 2000 après avoir prétendu bizarrement venir du futur et avoir prédit la fin du monde.

John Titor a fait de nombreuses déclarations folles sur l’avenir Crédit : Getty

Il a fait de nombreuses déclarations farfelues sur des événements désastreux en 2004 et au-delà – y compris une guerre nucléaire.

Puis il a soudainement disparu et on n’a plus jamais entendu parler de lui.

S’adressant à des forums en ligne à la fin de 2000, John a prétendu être un soldat américain de 2036, basé à Tampa, en Floride.

Dans une théorie folle, il a déclaré qu’un virus informatique mettrait fin au monde en 2036 – dans 14 ans.

Il a affirmé que sa mission était de retourner en 1975 afin d’obtenir un ordinateur IBM 5100, qui disposait de l’équipement nécessaire pour combattre le futur virus.

Le supposé sauteur quantique a déclaré que son détour vers 2000 était de prendre un peu de temps pour rendre visite à son enfant de trois ans.

Pendant son séjour sur Internet, il a également affirmé qu’une guerre civile éclaterait en Amérique en 2005, entraînant la division des États-Unis en cinq régions.

Et la guerre civile se terminerait en 2015 par une brève Troisième Guerre mondiale, a-t-il dit.

John est resté sur Internet pendant quatre mois et a répondu à des centaines de questions de personnes curieuses.

Il a même offert une explication de haute technologie sur le fonctionnement réel du voyage dans le temps, partageant des algorithmes trop complexes et des photos granuleuses de sa supposée machine à voyager dans le temps.

Mais le 24 mars 2001, John a signé pour toujours avec un dernier conseil : “Apportez un bidon d’essence avec vous lorsque la voiture meurt sur le bord de la route.”

Depuis ses messages, des documentaires ont été réalisés sur lui, des enquêteurs privés ont suivi sa piste et des babillards électroniques ont fait le buzz autour de qui pourrait vraiment être cet homme étrange.

Deux ans après sa disparition, un fan a créé un site Web retraçant les prédictions de John et examinant ses 151 messages.

Et en 2004, des membres de l’Université George Mason ont créé un opéra rock multimédia basé sur John.

Un film serait également en préparation sur la base de ses théories folles, transformant les messages mystérieux de quatre mois de John en un phénomène.

En 2003, la Fondation John Titor a publié John Titor: A Time Traveler’s Tale – qui coûte actuellement 130 $ sur Amazon.

Il semble que les théoriciens du complot se soient accrochés aux affirmations de John, car personne n’a jamais prétendu être derrière le canular supposé de 2000 à 2001.

Brian Dunning, écrivain et producteur, a consacré un épisode entier du podcast Skeptoid à l’histoire de John Titor en 2013.

“C’est une superpuissance que tout le monde aimerait avoir”, a déclaré Dunning.

“Nous voulons tous que John Titor soit réellement du futur.”

Il a ajouté: “L’histoire de John Titor est populaire simplement parce que c’est l’une des histoires qui est devenue populaire.”

John Titor est parmi tant d’autres qui prétendent bizarrement être des voyageurs dans le temps.

Un voyageur temporel de l’année 2906 a averti l’humanité qu’elle ferait face à des événements horribles dans les années à venir, y compris une purge réelle.

Un autre voyageur temporel autoproclamé prétendant être de l’an 2236 a déclaré qu’un météore anéantirait la moitié de l’Amérique – et ils savent quand.