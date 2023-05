Je suis un soldat canadien. Je suis aussi sikh. Je ne devrais pas avoir à choisir entre la foi et le service

Cette chronique à la première personne est rédigée par le major Sarabjot Anand, un officier des Forces armées canadiennes qui vit à Ottawa. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

En 2018, j’étais sur le point d’être déployé en Roumanie dans le cadre de l’opération Reassurance sur une mission de police aérienne de l’OTAN. Dans le cadre du processus de pré-déploiement, chaque soldat de cette mission devait passer un test de gaz simulé pour s’assurer que nos masques à gaz militaires avaient un sceau approprié au cas où l’adversaire utiliserait des armes chimiques.

Lorsque le groupe d’aide au départ de l’armée m’a dit que je devais passer ce test standardisé, j’ai eu un sentiment de naufrage.

Vous voyez, je suis un fier soldat canadien et je suis aussi un fier sikh, et ce test de masque à gaz était sur le point de me forcer à choisir entre servir mon pays ou honorer ma foi.

Pour que le masque à gaz crée une étanchéité contre la peau du visage, les soldats doivent être rasés de près. Cependant, en tant qu’homme sikh, j’avais une barbe. C’est une partie importante de mon identité religieuse.

Pour les Sikhs, la barbe est considérée comme un symbole de courage, de respect de soi et de piété. Les hommes sikhs sont tenus de garder leurs cheveux non coupés, y compris leur barbe, comme un moyen d’honorer la création de Dieu et comme un rappel de leur engagement envers la foi sikh. Dans le sikhisme, on croit que le corps est un don de Dieu et doit être respecté et maintenu dans son état naturel.

Mais servir mon pays a toujours été tout aussi important pour moi.

Le service militaire est dans ma famille. Mon grand-père était adjudant dans l’armée de l’air indienne. C’était son rêve que quelqu’un de notre famille perpétue la tradition. Même si j’avais 12 ans lorsque j’ai immigré au Canada avec ma famille en 2004, j’ai grandi en écoutant les histoires de mon grand-père sur son passage dans l’armée. Cela m’a inspiré à servir ma nouvelle maison d’adoption. Au collège, un conseiller d’orientation m’a présenté le programme des Cadets de l’Aviation royale du Canada.

Sarabjot Anand, au centre, en tant qu’élève-officier dans son uniforme des Forces armées canadiennes avec son père, à gauche, et son grand-père, à droite, en 2011. (Soumis par Sarabjot Anand)

Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai fréquenté le Collège militaire royal du Canada (CMR) à Kingston, en Ontario, pour mon baccalauréat en informatique.

Alors que Les officiers sikhs ont une longue histoire de service dans l’armée canadienne et les Forces armées canadiennes (FAC) ont leurs normes de turban, le CMR non. Même si le CMR a été fondé en 1876, neuf ans seulement après la Confédération, j’ai été l’un des premiers officiers sikhs enturbannés à obtenir mon diplôme en 2015.

Bien que j’aie été surpris d’apprendre que j’étais parmi les premiers soldats sikhs portant un turban à s’enrôler au CMR, cela expliquait pourquoi l’armée n’avait pas réfléchi à la manière dont le turban devrait être intégré aux uniformes du CMR. Il existe des règles et des règlements pour tout ce qu’un soldat est censé porter.

C’est pourquoi, avec mes trois autres officiers sikhs portant un turban inscrits au CMR, j’ai développé et mis en œuvre sa norme de turban en 2014. Au lieu de choisir une couleur de turban qui correspondait quelque peu à l’uniforme, ces turbans étaient de couleur coordonnée avec la coiffure de nos pairs. , et nous avons également ajouté un ruban assorti à la couleur du passepoil de leur coiffe.

La première fois que j’ai enfilé le nouveau turban noir à rubans dorés avec mon uniforme rouge écarlate, je me suis enfin sentie à ma place. Quand nous nous sommes regroupés sur le terrain de parade, je ne me distinguais plus. Je faisais partie de la même équipe. C’était incroyable de voir la volonté de la haute direction du CMR de nous aider dans cette entreprise et d’en faire une réalité.

Le major Sarabjot Anand, troisième à partir de la gauche, lorsqu’il était cadet au Collège militaire royal en 2015. (Soumis par Sarabjot Anand)

Et c’est ainsi que je me suis retrouvé face à un dilemme moral auquel je n’avais même jamais pensé qu’il pourrait survenir en tant qu’homme sikh servant dans les Forces canadiennes. Une partie de moi espérait contre tout espoir, et j’ai réussi le test du masque à gaz même si je savais que les chances n’étaient pas en ma faveur.

J’ai commencé à penser, je ne suis sûrement pas le premier soldat sikh à poser cette question ?

En fin de compte, je l’étais.

À la surprise de personne, je n’ai pas réussi le test de gaz avec ma barbe.

Heureusement, la menace des armes chimiques était faible en Roumanie, donc mon commandant de force opérationnelle m’a autorisé à aller à l’étranger sans masque à gaz correctement ajusté.

L’expérience, cependant, m’a déterminé à trouver une place pour que les soldats sikhs – et les soldats d’autres confessions – trouvent leur place dans l’armée canadienne.

En Roumanie, j’ai eu de la chance. Cependant, je savais que ce ne serait pas le cas pour moi et d’autres soldats sikhs lors de futurs déploiements où le risque d’attaques chimiques était élevé.

C’est pourquoi j’étais ravi d’apprendre que les scientifiques de Recherche et développement pour la défense Canada et les FAC développaient des extensions de masque à gaz pour accueillir les barbes, les turbans et les hijabs. J’ai immédiatement sauté sur l’occasion de travailler à leurs côtés et j’ai commencé à recruter d’autres soldats sikhs portant un turban dans les FAC pour aider à tester les nouvelles extensions de masque. Nous avons suscité tellement d’intérêt et après de nombreuses itérations de la solution, nous avons maintenant un prototype fonctionnel.

Lorsque nous travaillons ensemble, il y a toujours des solutions qui peuvent être trouvées. Je crois que l’on devrait être le changement qu’ils veulent voir, et personne ne devrait avoir à choisir entre la foi et le pays. Pour moi, c’est à ça que ressemble l’inclusion.

