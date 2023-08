Je suis un serveur – deux clients sont sortis sans payer une facture de 150 $ en utilisant l’astuce des toilettes, j’ai un message simple pour eux

Les TRAVAILLEURS d’un nouveau restaurant de fruits de mer ont critiqué deux prétendus dîners et tireurs qui sont partis sans payer leur repas de 150 $.

La direction de l’Oyster Bar Sacramento, en Californie, a un message pour les personnes qui mangent et ne paient pas.

Le prétendu dîner et les tireurs de l’Oyster Bar Sacramento Crédit: Oyster Bar Sacramento

Le restaurant couvre l’addition, plutôt que de demander au serveur de payer les pertes Crédit : Instagram/oysterbarsac

Le 11 août, deux personnes sont entrées et ont payé une facture de 150 $ avant de s’excuser pour aller aux toilettes.

Lorsque la serveuse revint avec l’addition à payer, les deux convives étaient introuvables.

Le serveur a expliqué: « Au moment où je suis allé imprimer leur chèque et le leur apporter, ils étaient déjà partis… et c’est là que j’ai réalisé qu’ils venaient de partir sans payer. »

Dans un message du restaurant sur sa page Facebook, ils ont expliqué que dans d’autres restaurants, le serveur doit généralement couvrir toutes les factures impayées, mais ils ne suivent pas la pratique « déloyale ».

Ils se sont directement adressés à la femme en écrivant : « Nous voulions vous faire savoir que vous et votre petit ami avez mangé et oublié de payer. »

Oyster Bar Sacramento a ensuite demandé au couple de revenir et de payer la facture, offrant un ultimatum: « De plus, la vidéo de vous en train de manger et de partir sera publiée et partagée si cela n’est pas résolu. »

Jeudi, ils ont donné suite à leur menace, mettant à jour le message avec un lien vidéo.

Des images de surveillance montrent le couple quittant la table et finissant par s’éloigner dans leur SUV blanc.

Le restaurant dit que leurs visages resteront flous et ne seront pas révélés « pour l’instant, dans l’espoir que ce soit toujours une erreur ».

Le directeur du restaurant, Kevin Subac, a déclaré que l’établissement n’avait ouvert que l’année dernière et qu’ils « essayaient de rester à flot ».

Aucun rapport de police n’a été déposé car le restaurant ne cherche qu’à revenir payer leur facture.

Subac a expliqué: «Nous voulons juste qu’ils se présentent et paient la facture, juste pour que tout soit réglé. Nous n’essayons pas de le faire exploser de quelque manière que ce soit ou d’essayer de les embarrasser ou quoi que ce soit »,

Il dit que cela se résume à deux choses : « Tout dépend de votre éthique, de votre moralité. »

Toute la débâcle a gagné du terrain en ligne et a fait son chemin vers les médias sociaux.

Un TikTok, une utilisatrice a déclaré avoir découvert l’épreuve via le groupe Facebook d’un serveur.

Elle a poursuivi en expliquant que dans son restaurant, on s’attendrait à ce qu’elle couvre le coût de la facture, quel que soit le prix; elle a même dû affronter un groupe de convives plus tôt dans la semaine.

« Je pense juste que c’est fou que les gens fassent encore ça. Comme, nous sommes tous ici à nous battre pour nos vies, essayant de payer nos factures … s’il vous plaît, revenez et payez votre facture. »

Avec maintenant plus de 19 000 commentaires, les gens ont également pris l’habitude de s’exprimer sur la publication originale de Facebook ; beaucoup dénigrent le restaurant pour « se vanter » de ne pas avoir facturé le serveur.

Une personne a écrit: « Même parler de » responsabilité normalement des serveurs mais nous ne l’avons pas fait « en fait grossier. Ce n’est PAS normal. »

Quelqu’un a souligné que la pratique est en fait illégale : « Ne donnez pas l’impression que vous êtes des gars sympas pour ne pas facturer le serveur. Il est illégal de facturer les employés pour les pénuries. »

Un autre utilisateur a accepté, en publiant une photo de la loi exacte et en commentant: « Peut-être ne parlez pas de la façon dont il est normal de déduire les salaires des serveurs pour les débrayages, ce n’est pas beau même si vous devez vous vanter de ne pas le faire que. »

Bien que le restaurant soit confronté à ce contrecoup de sa publication, de nombreux autres utilisateurs de Facebook ont ​​​​approuvé son sens de la justice.

Plusieurs commentateurs ont adopté un « Get ’em » encourageant en réponse au message d’origine.

Un commentateur particulièrement confus a abordé la controverse du serveur en écrivant: « POURQUOI la majorité est-elle si concentrée sur le restaurant PAS en facturant le serveur qui n’a pas perçu l’addition? Le véritable accent devrait être mis sur les humains qui ont volé, pas seulement la nourriture mais le serveur temps. »