Je suis un réfugié ukrainien et mon petit ami a quitté son partenaire pour moi – il m’a largué et maintenant je rentre chez moi

LA réfugiée ukrainienne qui a été larguée par son rat d’amour britannique a quitté aujourd’hui le Royaume-Uni pour retourner dans sa patrie déchirée par la guerre.

Sofia Karkadym, 22 ans, avait le cœur tellement brisé après que Tony Garnett l’a abandonnée qu’elle a abandonné sa nouvelle vie ici.

Sofia Karkadym alors qu’elle s’apprête à embarquer sur son vol de 18 heures aujourd’hui à l’aéroport de Manchester pour la Pologne alors qu’elle rentre chez elle en Ukraine

Tony Garnett l’a emmenée à l’aéroport

Maman abandonnée Lorna Garnett avec son ancien partenaire Tony avant qu’il ne s’enfuie avec la réfugiée ukrainienne qu’ils ont accueillie chez eux Crédit : Entreprise

Elle a pris un vol de l’aéroport de Manchester à destination de la Pologne et rejoindra ensuite sa famille à Kyiv.

Sofia a pris le vol Ryanair de 18 heures pour Wroclaw en Pologne, puis un bus pour retourner en Ukraine.

Elle a déclaré au Sun en attendant de monter à bord de son avion : « Je retourne en Ukraine à cause de la situation avec moi et Tony ici en Angleterre.

« J’ai besoin du soutien de ma famille et parce que je ne les ai pas vus depuis six mois. J’ai besoin d’y aller pour moi et de prendre soin de moi.

“Ma grand-mère aussi a fêté ses 70 anse anniversaire récemment et je veux tous les voir.

“Je vivais dans une auberge et je n’avais pas de plan pour la prochaine étape, donc je dois rentrer chez moi.

“J’ai des sentiments mitigés à propos de mon séjour en Angleterre.

« Il y a eu beaucoup de bonnes choses mais c’est devenu très dur pour moi et je ne m’attendais pas à toute la réaction du public qui a été difficile.

“Mais j’ai une très bonne impression des gens ici. Je suis tellement reconnaissant à tout le monde pour la façon dont ils ont été disposés à m’aider, ainsi que d’autres Ukrainiens, après la guerre. Il y a eu beaucoup de gentillesse.

« Je ne pensais pas qu’ils seraient si généreux. C’était vraiment sympa.

“Je n’ai aucune idée de ce que l’avenir me réserve maintenant. Je passerai du temps avec ma famille et mes amis, puis je déciderai de la prochaine étape de ma vie.

Tony l’a conduite à l’aéroport une semaine après l’avoir larguée.

Et l’agent de sécurité arrogant était ravi lorsque des compagnons de voyage les ont reconnus à partir de reportages dans The Sun sur leur relation condamnée.

Un parieur a déclaré: «Je l’ai repéré, puis elle quand ils sont montés dans le même ascenseur que moi. Je leur ai demandé s’ils étaient de nouveau ensemble et il a dit : ‘Non’.

« Il a ensuite demandé : ‘Avez-vous lu sur nous alors ?’ J’ai répondu : « Tout le monde n’en a pas ? et il semblait content de lui, comme s’il était une célébrité.

“Il lui a alors dit de ne pas parler à la presse et qu’il s’en occuperait.”

Tony a conduit Sofia à travers la M62 depuis le West Yorkshire près de cinq mois jour pour jour après l’avoir récupérée à l’aéroport de Manchester lorsqu’elle est arrivée au Royaume-Uni après avoir fui la guerre.

Il s’était inscrit au programme gouvernemental d’accueil des réfugiés, mais a trouvé le processus de demande trop lent et a plutôt proposé de donner un toit à Sofiia après s’être connecté sur Facebook.

Mais une fois arrivée à Bradford, des tensions sont apparues presque d’emblée avec sa compagne de dix ans Lorna, 28 ans.

Tony a déplacé sa fille de six ans de sa chambre dans un lit superposé avec sa sœur de trois ans pour faire de la place, malgré les objections de Lorna.

Et Lorna a ensuite regardé avec horreur alors qu’il commençait à flirter avec Sofia.

Il peut parler le slovaque, qui est similaire à l’ukrainien, donc lui et Sofia discutaient dans une langue que Lorna ne pouvait pas comprendre.

Ils veillaient tard ensemble pour regarder la télévision après que Lorna se soit couchée, soit allée au gymnase ensemble et que Sofia ait commencé à lui préparer des repas.

En quelques jours, leur flirt s’est intensifié et après dix jours, Lorna a craqué et a demandé à Sofia de partir.

Elle a été stupéfaite quand Tony a dit: “Si elle y va, j’y vais.”

Ils ont déménagé et sont restés avec ses parents pendant un certain temps avant de trouver un logement à eux.

Mais quatre mois plus tard, Tony a également largué Sofia, la laissant sans le sou et vivant dans un logement d’urgence.

Elle a raconté au Sun la semaine dernière comment il l’avait traitée comme une esclave domestique en ne levant jamais le petit doigt alors qu’elle faisait toute la cuisine et le nettoyage.

Et a déclaré qu’ils avaient utilisé ses 500 £ par mois pour payer la nourriture et les factures, le laissant jouer en ligne avec son argent.

Elle a été laissée en larmes quand il l’a chassée de leur maison louée, mais elle a refusé d’être battue.

Elle a déclaré: “Je ne le laisserai pas gagner. Les femmes ukrainiennes sont fortes. Vladimir Poutine ne nous détruira pas – et Tony Garnett ne me détruira pas.

«Ce sera un voyage long et difficile, mais je reconstruirai ma vie et quand je le ferai, je serai heureux qu’il n’en fasse plus partie.

“Lorsque nous nous sommes réunis, il était déterminé à le dire au monde entier et pendant un moment, tout le monde m’a reproché d’avoir séparé sa famille.

“Maintenant, le monde connaît la vérité. Ils savent qu’il est ad * ckhead et il a été la cause de tous les chagrins d’amour.

Le responsable informatique de Sofia était déchiré entre rester ici ou rentrer chez lui.

Elle cherchait désespérément à se refaire une vie au Royaume-Uni, mais sa famille inquiète l’a suppliée de revenir.

Elle a été bombardée de messages d’aide sur Instagram mais a finalement décidé de revenir et a pris aujourd’hui un vol de retour vers l’Europe de l’Est.