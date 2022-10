Je suis un réfugié ukrainien et ma famille veut me chasser… Je n’ai nulle part où aller

Une réfugiée ukrainienne qui aime les chiens est confrontée à l’itinérance après avoir été expulsée par sa famille d’accueil sans nulle part où aller.

Anfisa Vlasova et ses quatre Yorkshire Terriers ont emménagé avec un couple et leurs deux chiens après avoir fui la ville déchirée par la guerre de Kharkiv en mai.

Anfisa fait face à l’itinérance aux côtés de ses quatre Yokshire Terriers dans le sud de l’Oxfordshire Crédit : Facebook

Mais après le séjour minimum requis de six mois, le couple du sud de l’Oxfordshire veut qu’Anfisa et sa progéniture fassent leurs valises.

Le réfugié a déclaré à l’Oxford Mail : “Ils ne veulent pas me garder là-bas.”

L’Ukrainienne et ses cabots vivaient avec le couple dans le village de Gallowstree Common, près de Reading, dans le cadre du programme Homes for Ukraine.

Dans l’état actuel des choses, Anfisa et ses animaux de compagnie doivent sortir de la maison le jeudi 10 novembre.

Mais elle est catégorique sur le fait qu’elle doit rester dans la région et ne s’installera nulle part ailleurs à moins que ce ne soit à proximité.

L’homme de 41 ans a expliqué : « Je connais déjà cet endroit. C’est tellement difficile de s’adapter. J’ai réussi à m’adapter donc j’aimerais rester ici.”

Mais Anfisa a du mal à trouver un propriétaire prêt à répondre à ses exigences.

Et c’est rendu encore plus difficile par le fait qu’elle est accompagnée de quatre petits Yorkies, Nora, Betty, Daisy et Teddy.

Elle a tout essayé pour trouver une maison convenable – des publications sur Facebook aux discussions avec les agences dans ce qu’elle dit avoir été “un travail énorme”.

Sa recherche est devenue si désespérée qu’elle a été forcée de contacter l’église locale et ses prêtres pour l’aider à trouver une nouvelle maison.

Mais malgré ses efforts, elle ne trouve aucun endroit convenable.

Le cauchemar de la recherche d’une maison est le dernier revers d’Anfisa qui a fui l’Ukraine pour la première fois en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée.

Elle est retournée dans son pays d’origine pour en être à nouveau expulsée lors de l’invasion russe en février.

Elle a été secourue par le Centre polonais d’aide internationale (PCPM) le jeudi 7 avril, se déplaçant en Pologne puis au Royaume-Uni.

Anfisa a déclaré: “Je m’attendais à ce que cette guerre se termine, je ne m’attendais pas à ce qu’elle empire.”

Un porte-parole du Reading Borough Council a déclaré: “Malgré les tentatives de trouver un autre hôte de Reading via notre propre programme Homes for Ukraine …

“Nous n’avons pas pu en trouver un qui accepterait de l’héberger avec ses quatre chiens.”

Êtes-vous un réfugié ukrainien vivre en Bretagne ? Nous voulons de vos nouvelles. Courriel : tom.hussey@thesun.co.uk