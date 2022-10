Je suis un réfugié qui a eu une liaison avec un père britannique de deux enfants… maintenant il m’a largué Je retourne en Ukraine déchirée par la guerre

UNE RÉFUGIÉE qui a eu une liaison avec un père britannique de deux enfants a déclaré qu’elle retournait en Ukraine après avoir été larguée.

Sofia Karkadym, 22 ans, fait ses valises et retourne dans son pays d’origine déchiré par la guerre après avoir rejeté ses derniers appels à se remettre ensemble.

Sofia Karkadym dit qu’elle devra peut-être faire ses valises et retourner en Ukraine après avoir été larguée

Tony Garnett a rejeté son offre de se remettre ensemble hier soir

Hier soir, lors d’un appel téléphonique, Tony Garnett a déclaré au réfugié ukrainien qu’il n’y avait “absolument aucune chance” qu’ils soient à nouveau en couple, rapporte Mail Online.

Tony, 29 ans, était tellement amoureux de Sofia qu’il a abandonné la mère de ses deux enfants, Lorna Garnett, pour elle.

Lui et Lorna avaient accueilli l’Ukrainien dans leur maison familiale à peine dix jours plus tôt.

Mais des mois après que le couple se soit enfui ensemble, Tony a également largué Sofiia, la laissant “le cœur brisé”.

Cela s’est produit après qu’une dispute entre eux l’aurait vue “enfoncer un couteau dans le mur de la cuisine à plusieurs reprises alors qu’elle était ivre”.

Sofia a été arrêtée deux fois et a été avertie par les flics de ne pas contacter Tony.

Mais il a accepté de l’appeler la nuit dernière pour fermer définitivement le livre sur leur relation éclair.

La réfugiée adorée Sofia a déclaré qu’elle n’abandonnerait pas Tony malgré son rejet d’elle.

Elle a déclaré à Mail Online: “C’est une période très difficile pour moi car je l’aime beaucoup. Je ne peux pas lâcher prise si facilement et je suis perdue ici sans amis ni famille.

“Je lui ai dit que je ne boirai plus jamais et que nous pourrions vivre heureux ensemble s’il me donnait juste une chance de plus.

“Mais il refuse et je ne sais pas quoi faire ensuite.

“Je devrai peut-être retourner en Ukraine parce que je ne peux plus vivre comme ça plus longtemps. Ma famille veut que je revienne”

Tony, de Bradford, a déclaré: “Je ne suis pas sans cœur. Je suis désolé pour elle. Mais les relations prennent fin et celle-ci est terminée.

“Je lui ai parlé hier soir et je lui ai dit qu’il n’y avait absolument aucune chance que nous nous remettions ensemble.

“Parfois, il faut être cruel pour être gentil. Elle sera bien mieux en Ukraine ou si elle a une nouvelle relation, bonne chance à elle.”