Je suis un recycleur passionné mais j’ai été injustement giflé d’une amende de 400 £ – je suis furieux

Un grand-père condamné à une amende de 400 £ pour décharge de mouches dit qu’il est un “recycleur passionné” – et qu’il a été “mis en place”.

Dennis Spencer affirme qu’il a été accusé d’avoir jeté 16 sacs remplis de plantes de cannabis dans le village de Blidworth, près de Mansfield dans le Nottinghamshire.

Dennis Spencer a été accusé de décharge de mouches après qu’une boîte avec son nom et son adresse a été trouvée au-dessus de 16 sacs de plants de cannabis 1 crédit

L’homme de 61 ans insiste sur le fait qu’il n’a rien à voir avec le bout de litière, qui a été découvert sur une route de campagne isolée le 3 août.

Et il a insisté sur le fait qu’il était un “recycleur respectable” qui n’avait jamais pris de drogue de sa vie.

La saga a commencé lorsque M. Spencer a appris qu’il était condamné à une amende pour avoir donné des pourboires par le conseil de district de Newark et de Sherwood.

Le travailleur de la construction a été déconcerté par la note – et a immédiatement soupçonné que quelqu’un avait volé une boîte dans son bac de recyclage et l’avait remplie d’accessoires de consommation de drogue en guise de “montage”.

Il a écrit pour faire savoir au conseil qu’il n’était pas responsable, mais il a quand même été condamné à payer en vertu de l’article 34 de la Loi sur la protection de l’environnement.

L’autorité affirme que M. Spencer est responsable de l’élimination appropriée de tous les déchets qu’il a produits.

“En d’autres termes, si quelqu’un vole votre poubelle, vous êtes en faute. C’est une loi idiote”, a fustigé M. Spencer.

“De plus, j’ai jeté ces déchets. Ils ont été mis dans ma poubelle il y a longtemps. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés sur ces 16 sacs de plantes de cannabis.

“Cette lettre a ensuite atterri dans ma boîte aux lettres avec une convocation – cela ne me dérangerait pas mais je n’avais aucune idée de ce que c’était. Je me suis laissé gratter la tête.”

Il a déclaré qu’il était considéré comme “coupable” avant de mettre les pieds à l’audience.

“Malgré l’explication des circonstances, j’ai quand même été condamné à une amende”, a-t-il déclaré.

“Ils m’ont fait subir un acte selon lequel vous êtes responsable de vos propres déchets – apparemment, quelles que soient les circonstances.

“C’est mon problème de mettre ma boîte à la poubelle, mais c’est aussi mon problème si quelqu’un la sort et la plante quelque part.”

La litière a été retrouvée sur un “ancien chemin de terre” à environ un mile de sa maison, a-t-il déclaré.

‘D’INSTALLATION’

“Cela a été planté là-bas et photographié. Si je devais donner un pourboire, je ne laisserais pas de boîte avec mon nom. Je ne suis pas si stupide”, a-t-il ajouté.

M. Spencer dit qu’il avait tenté de faire appel de son amende, mais jusqu’à présent, ses appels sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

“Je suis fou de recyclage, je recycle tout le temps. Pourquoi devrais-je vider dans mon propre village ? Je ne rêverais pas de vider n’importe où”, a-t-il déclaré.

Roger Jackson, titulaire du portefeuille pour plus propre, plus sûr et plus vert au Newark and Sherwood District Council, a déclaré: “Comme indiqué dans la loi sur la protection de l’environnement, il est de la responsabilité du résident ou de l’entreprise d’éliminer correctement les déchets qu’ils produisent.

“En cas d’emploi d’un tiers pour éliminer les déchets, le résident ou l’entreprise a toujours le devoir de veiller à ce que les déchets ne soient pas illégalement déversés.

“Nous continuons d’exhorter toute personne employant un tiers à vérifier qu’elle dispose des licences requises pour éliminer légalement les déchets.”