Une vidéo d’une institutrice autoproclamée arrêtant sa voiture au milieu de la route pour crier des blasphèmes à un groupe de manifestants anti-lock-out à Bent, dans l’Oregon, est devenue virale – et la femme a reçu un traitement mème.

« B *** h tuez-vous, » la femme portant un masque sur le menton peut être entendue crier après la foule dans le clip du dimanche qui a depuis explosé sur Twitter.

«Je suis un putain de professeur! Je travaille dans les écoles! elle se présente, en sortant presque de la fenêtre de sa voiture et en ajoutant: «Les familles de mes élèves meurent!»

Bend Oregon rassemblement pacifique pour garder les entreprises ouvertes. Cette folle est enseignante là-bas. Elle a besoin d’être virée. Ne devrait permettre à aucun enfant d’être enseigné par cette femme folle à la bouche sale. pic.twitter.com/DL0MucOi9N – 🇺🇸🦅M💥A💥G💥A🦅🇺🇲 (@ BlessUSA45) 7 décembre 2020

Téléchargé par un partisan de Trump passant par « Bless USA 45 » sur Twitter, les images choquantes du supposé éducateur ont apparemment été prises à Bend lors d’un «Rassemblement pacifique pour garder les entreprises ouvertes.»

La réaction rageuse de l’enseignante face aux manifestations a recueilli plus d’un million et demi de vues en une seule journée, attirant de nombreux commentateurs complètement déconcertés par son comportement.

«Cela me donne envie de scolariser mes enfants à la maison», Une personne a tweeté, car de nombreux commentateurs semblaient préoccupés par la stabilité émotionnelle de la femme alors qu’elle travaillait soi-disant avec des enfants.

Me donne envie de scolariser à la maison mes enfants – Steph Burkhart 🇺🇸 (@StephBurkhart) 7 décembre 2020

Et pourtant, elle est seule à la charge d’une poignée de nos enfants chaque jour. Pas bon. – Theo Jordan (@Theo_TJ_Jordan) 7 décembre 2020

Fait une annonce parfaite pour l’école à la maison – NoOneNoWho (@NoOneNoWho) 7 décembre 2020

Professeur, plus comme une baby-sitter folle. Elle ne montre pas assez de caractère pour être assez bien centrée pour ne transmettre qu’une pensée rationnelle et une passion irrationnelle. – Kenyoung2020 (@ kenyoung2020) 7 décembre 2020

Eh bien, c’est clair, une personne émotionnellement instable ne devrait pas enseigner aux enfants … "enseignants" et certainement les professeurs sont comme cette femme. – Itzjondee (@itzjondee) 7 décembre 2020

D’autres, au contraire, ont trouvé le clip hilarant, doublant la femme «Karen, enseignante Subaru,» et s’est rapidement mis à créer des mèmes de sa crise.

La professeure Subaru Karen est la personnification du mème PNJ

jusqu’aux sourcils pic.twitter.com/cZDk2Sbtmv – Salt Team Six (@SixSalt) 7 décembre 2020

Et conduisez Subarus. C’est une chose. Même ma nièce de dix ans le sait. 🤣 – Président élu Liberty Belle (@ArmisDei) 7 décembre 2020

Actuellement, les entreprises intérieures telles que les gymnases, les cinémas et autres installations non essentielles sont fermées dans l’Oregon, les restaurants et les bars ne fonctionnant que dans une capacité à emporter.

Le verrouillage a été imposé le mois dernier par la gouverneure Kate Brown, dont la décision a été confrontée à des protestations dès le début. Vendredi dernier, dans un communiqué, Brown a déclaré que les jours les plus difficiles de l’Oregon«Sont encore devant.»

