Je suis un psychopathe diagnostiqué… c’étaient mes intérêts « morbides » quand j’étais enfant

Une femme qui prétend être une psychopathe diagnostiquée a partagé l’intérêt « morbide » qu’elle avait lorsqu’elle était enfant, révélant une fenêtre sur l’esprit des personnes atteintes du trouble de la personnalité.

Une TikTokeuse, du nom de Victhepath, a révélé que ses intérêts particuliers incluaient l’Holocauste, les sacrifices humains des anciens Mayas et les contes de fées originaux de Grimm – parmi trois autres histoires sanglantes.

Les scientifiques ont découvert que, parce que les psychopathes ont moins d’empathie et de recherche de sensations, ils ont tendance à s’intéresser davantage aux contenus violents et dérangeants.

La recherche suggère que les psychopathes peuvent être attirés par des histoires violentes ou sanglantes en raison d’un désir de stimulation ou d’un besoin d’affirmer leur domination, ce qui peut expliquer les intérêts particuliers du TikToker.

Généralement, les personnes décrites comme psychopathes présentent des traits tels qu’un comportement antisocial, le mensonge, l’irresponsabilité et le manque de remords ou d’empathie.

Des études ont montré que les psychopathes présentent souvent des réponses émotionnelles diminuées face à des stimuli horribles ou dérangeants, ce qui leur permet d’interagir avec de tels contenus sans ressentir l’inconfort ou la répulsion que ressentiraient la plupart des gens.

Seulement environ 1,2 pour cent des adultes américains sont considérés comme présentant des niveaux cliniquement significatifs de traits psychopathiques, mais ce chiffre augmente en prison, où 15 à 25 pour cent des détenus présentent ces caractéristiques.

Le trouble est diagnostiqué à l’aide d’une liste de contrôle de la psychopathie du lièvre en 20 éléments, qui présente des traits tels que le manque d’empathie, la pathologie et l’impulsivité.

Chacune est notée sur une échelle de trois points, zéro pour ne correspond pas à une pomme et deux s’applique pleinement.

Cependant, certains professionnels de la santé évitent le terme « psychopathe » et le qualifient parfois de trouble de la personnalité antisociale (ASPD).

« J’étais vraiment passionné par l’Holocauste quand j’étais enfant, pas vraiment par la Seconde Guerre mondiale à l’époque », a déclaré le TikToker a dit dans la vidéo.

« Quand j’étais en troisième année, nous avions un salon du livre à l’école et je me souviens avoir vu ce petit livre noir intitulé L’Holocauste et avoir été vraiment intrigué par celui-ci. »

Elle a continué en expliquant qu’elle avait passé une heure à lire le livre sous une table lors de l’événement.

« Après cela, j’ai été tellement fascinée par le sujet », a-t-elle poursuivi.

« Quand j’étais en huitième année, je suis parti en voyage à Washington et j’ai choisi d’aller au Musée de l’Holocauste plutôt qu’au Smithsonian. »

Son deuxième intérêt particulier était les contes de fées de Grimm et les histoires originales « extrêmement morbides ».

L’une des histoires est « The Robber Bridegroom », qui raconte l’histoire de bandits qui entraînent une jeune fille dans leur cachette souterraine, la forcent à boire du vin jusqu’à ce que son cœur éclate, lui arrachent ses vêtements puis coupent son corps en morceaux.

La Cendrillon originale, une autre écrite par les frères Grimm, dit que les demi-sœurs ont essayé de se couper l’orteil ou le talon pour pouvoir entrer dans la pantoufle de verre.

« Le dernier intérêt particulier concerne les empires aztèque et maya », a-t-elle déclaré. « Cela ne devrait pas être un choc pour vous, les gars, que j’ai été vraiment intrigué par toute cette histoire de sacrifice humain.

Beaucoup de ces histoires ont depuis été révisées pour être adaptées aux enfants, mais la TikTokeuse a déclaré qu’elle possédait un livre géant de toutes les œuvres originales.

Elle a continué à expliquer que ses autres intérêts lorsqu’elle était enfant étaient la famille Romanov, qui ont tous été assassinés par des soldats bolcheviques en 1917, la mythologie grecque et le Labrythin.

« The Hunger Games est légèrement basé sur le Labrythin, l’idée de mettre les enfants dans l’arène jusqu’à ce qu’ils le deviennent », a déclaré le TikToker.

« Le dernier intérêt particulier concerne les empires aztèque et maya.

« Ça ne devrait pas être un choc pour vous, les gars, que j’aie été vraiment intrigué par toute cette histoire de sacrifice humain. »

La vidéo du TikToker intervient après que des experts du Nouveau-Mexique ont analysé des enregistrements de femmes interrogées par la police pour découvrir des signes indiquant qu’une femme pourrait être une psychopathe.

Ils ont découvert que les plus grands psychopathes gardaient la tête très immobile, tout comme les hommes.

Une position stationnaire peut être une tactique employée par les psychopathes pour cacher des indices potentiels sur leur personnalité ou leurs intentions révélés par le langage corporel.

L’étude – qui prétend être la première à établir un lien entre les femmes psychopathes et la communication non verbale – a été menée par des chercheurs du département de psychologie de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque.

« Les comportements non verbaux (c’est-à-dire la dynamique de la tête) représentent une forme de communication importante, mais peu étudiée, qui pourrait améliorer notre capacité à détecter certaines formes de psychopathologie, y compris la psychopathie », disent-ils.

« Nous pensons que nos résultats aident à identifier un modèle unique de dynamique de la tête caractéristique des femmes ayant un score élevé en psychopathie, en particulier, présentant un positionnement de la tête plus stationnaire pendant l’administration des entretiens cliniques. »

Pour l’étude, les chercheurs ont utilisé un outil de traitement d’image et d’apprentissage automatique pour extraire automatiquement les mouvements de la tête des entretiens enregistrés auprès de 213 femmes incarcérées aux États-Unis.

Parce que la psychopathie est « hautement prédictive d’une récidive future » chez les femmes comme chez les hommes, les résultats pourraient être importants pour les agents pénitentiaires.

Lors des entretiens avec la police, les détenues qui gardent la tête plus immobile pourraient être plus susceptibles de récidiver – même si cela nécessiterait une étude plus approfondie pour le prouver.

Une limite de l’étude est que les participants étaient uniquement des détenus, de sorte que l’équipe ne sait pas dans quelle mesure « l’environnement carcéral a pu influencer le comportement des participants ».