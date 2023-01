Je suis un professeur sexy – je dois empêcher les papas de baver sur mes vidéos de danse sexy TikTok, mais je suis désolé pour eux

Une enseignante HOT a bloqué un groupe de papas baveux qui ne peuvent pas en avoir assez de son contenu racé sur les réseaux sociaux.

Le profil de TikToker Diana Laura Castañeda a été envahi par les commentaires harcelants des pères de sa ville.

Diana Laura Castañeda a l’air sexy quand elle enseigne Crédit : Jam Press Vid/@soy_dianalcc

La femme compte plus de 425 000 abonnés sur TikTok Crédit : Jam Press/@soy_dianalcc

Diana vient de Tepic City, au Mexique, mais vit maintenant à Guadalajara où elle enseigne aux élèves de première année.

Dans ses temps libres, elle aime publier sur les réseaux sociaux où elle a gagné plus de 425 000 abonnés.

Cependant, la jeune femme de 26 ans a déclaré qu’elle avait été surprise lorsque son contenu est arrivé en classe.

Elle a déclaré: “J’ai passé les deux dernières années à travailler comme enseignante devant une classe d’enfants de cinq ans.

“Mes élèves sont trop jeunes pour savoir quoi que ce soit sur TikTok, mais l’année dernière, j’ai enseigné à des élèves de troisième année un peu plus âgés et ils m’ont dit qu’ils m’avaient vu sur TikTok.

“Ils ont également dit qu’ils se sentaient très fiers d’avoir un professeur aussi célèbre et aussi beau.

“Certains d’entre eux m’ont même demandé mon autographe.”

Le professeur à la bombe compte également 69 000 fans sur Instagram.

Parmi les adeptes croissants figuraient les pères des élèves de Diana.

Elle a déclaré: “Certains parents m’ont dit qu’ils m’avaient également vu sur TikTok, mais quand j’ai vu qu’ils commentaient mes vidéos, j’ai pensé qu’il valait mieux les bloquer.

“Je me suis senti désolé pour eux.

“J’ai entendu parler de TikTok pour la première fois en 2018, mais je n’ai téléchargé l’application et commencé à faire des vidéos que lorsque j’étudiais pour devenir enseignant.

“En 2020, lorsque la pandémie a commencé, je l’utilisais de plus en plus pour faire toutes sortes de vidéos, principalement à cause de l’ennui à la maison.

“Certaines personnes me détestaient et se moquaient de mes danses.

“Certains ont même fait des mèmes et des autocollants de mon visage qu’ils ont ensuite commencé à diffuser dans les groupes WhatsApp pour se moquer de moi.

“Maintenant que j’ai tant de fans et de followers, je fais taire tous ces gens.”

Les enseignants en vogue ont tendance sur les réseaux sociaux avec une femme époustouflante avec sa tenue de classe.