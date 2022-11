Je suis un prof super – je dois lutter contre les demandes d’amis des fans qui veulent faire défiler toutes mes vidéos

Une JEUNE enseignante a partagé des secrets de classe sur ses élèves, notamment en étant bombardée de demandes d’amis inappropriées.

Professeur et TikToker Ash a attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux après avoir publié des clips de la classe.

Tiktoker Ash a été harcelée par des étudiants voulant la suivre sur les réseaux sociaux Crédit : TikTok/@ash.paq

Ce TikTok a révélé que les étudiants la harcelaient pour qu’elle accepte leurs demandes de suivi sur les réseaux sociaux et souhaitent suivre sa page.

Elle a également souligné que les gens la confondaient avec une élève elle-même – demandant : “Êtes-vous un enseignant ou un étudiant ?”

Dans une tournure réconfortante, Ash a également partagé comment sa classe lui a demandé si elle pouvait assister à son mariage.

Mais sur une note plus embarrassante, ils aiment lui dire quand ils ont trouvé son compte TikTok et menacent de faire défiler chaque vidéo.

Il semble également que les parents la minent en raison de son jeune âge, demandant “où est ton professeur?”

La jeune femme de 24 ans laisse entendre que les étudiantes se sentent plus proches d’elle – mais suggère qu’il peut être plus difficile d’établir des limites.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​inondé la vidéo de commentaires.

Un autre jeune enseignant a sympathisé et a déclaré: “J’ai un élève qui m’appelle bestie.”

L’un d’eux a posté : “Les demandes de suivi m’arrivent tout le temps. Ils sont très curieux, surtout à propos de la vie privée de leur professeur.”

“J’ai 23 ans et j’enseigne au lycée et cela ne pourrait pas être plus précis – nous sommes cependant les meilleurs de l’école”, a convenu un autre.

D’autres ont plaisanté et commenté: “Nous savons tous qu’ils ont le béguin pour vous.”

“Je viens de flirter avec mes professeurs, peu importe leur âge, je dois obtenir ce diplôme d’une manière ou d’une autre”, a écrit un second.

Le TikToker poste régulièrement des vidéos parlant de son travail à l’école.

Dans une courte vidéo, elle a déclaré: “Ce que je porte, enseigne.”

Elle a ensuite posté une vidéo d’elle-même montrant plusieurs tenues différentes, y compris une jolie mini-robe bleue et un pull en tricot gris et un jean.

Dans chaque plan, elle a levé un pied pour montrer ses chaussures et a plaisanté : “Appelez-moi un flamant rose, mais vous devez montrer les chaussures !”