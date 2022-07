Je suis un producteur de Love Island et voici comment nous discutons avec les insulaires de la villa sans qu’ils ne nous voient jamais

La cabane de plage de LOVE Island est devenue le “havre de paix” des stars à travers la série.

Maintenant, un des meilleurs patrons de l’émission ITV2 a révélé qu’en plus de se déverser sur les téléspectateurs, les candidats peuvent également “se défouler”.

En tant que centre inattendu du chat de la villa, le Beach Hut est équipé d’une caméra et d’une boîte vocale spéciale où les goûts de Gemma Owen et co peuvent accéder à un “espace sûr”.

Le producteur de Beach Hut de Love Island, Mo, a révélé les secrets dans une vidéo spéciale, dans laquelle il a avoué : « Un petit fait pour vous, je ne suis pas vraiment dans la villa avec eux.

« Je suis dans une galerie là-bas et j’ai ma propre petite boîte vocale où je pourrai parler aux Islanders.

“Ce qu’ils font, c’est qu’ils parlent directement à une caméra et qu’ils peuvent entendre ma voix exploser – alors je leur poserai des questions génériques comme” comment ça va aujourd’hui “ou” comment va la vie dans la villa aujourd’hui?

«Et ils parlent dans l’objectif et me parlent essentiellement, mais ils peuvent juste entendre ma voix.

“Donc, ils ne m’ont jamais vraiment vu.”

Parlant du raisonnement derrière son rôle, il a ajouté : « C’est un havre de paix et un espace sûr pour eux de se défouler ou de parler de ce qui se passe sur l’île.

“Je suis là pour m’assurer qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils puissent exprimer toutes leurs émotions.”





Auparavant, la star de l’émission Faye Winter a expliqué comment les questions posées dans la Beach Hut pouvaient indiquer comment le public les percevait dans le monde extérieur.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, le finaliste de Love Island 2021 s’est ouvert sur le fait de savoir quel était votre public pendant que vous étiez dans la villa.

Elle a révélé que vous pouvez avoir une idée de la réaction du public en fonction des questions des producteurs dans le Beach Hut – le confessionnal de Love Island où les stars parlent en solo à la caméra.

“Il aurait peut-être réalisé comment il est représenté dans la série. Vous pouvez le dire à cause des questions qui vous sont posées dans la cabane de plage », a déclaré Faye.

“Vous êtes en quelque sorte câblé à la fin.”

