Je suis un prodige des chiens : ce que vous devez faire si votre ami à quatre pattes mange du chocolat et la seule fois où vous pouvez éviter de consulter le vétérinaire.

Un gourou du CHIEN a révélé les étapes exactes à suivre si votre chien mange du chocolat par accident.

L’experte a profité de son compte sur les réseaux sociaux pour partager ses connaissances avec ses 138 100 abonnés.

Elle a expliqué : « Il existe des tonnes de suggestions sur ce qu’il faut faire, comme donner du peroxyde d’hydrogène à votre chien et essayer de le faire vomir.

« Mais la meilleure chose que vous puissiez faire est d’amener immédiatement votre chien chez le vétérinaire. »

Elle a ensuite partagé le seul cas où vous n’avez pas besoin d’emmener votre chien chez le vétérinaire.

« La seule fois où vous n’avez pas besoin d’amener votre chien chez le vétérinaire, c’est s’il n’a mangé qu’une seule pépite de chocolat ou s’il a consommé du chocolat blanc », a déclaré l’utilisateur de TikTok @pup_labs.

En effet, le chocolat blanc ne contient pas de théobromine, l’ingrédient toxique du chocolat pour les chiens.

Pendant ce temps, le Dr Rishi Sharma, vétérinaire, a expliqué exactement ce qui se passe lorsque votre chien mange du chocolat.

Il a déclaré : « Les chiens ne possèdent pas l’enzyme qui métabolise la théobromine, que les humains sont capables de métaboliser facilement lorsqu’ils la mangent.

« Si ils [dogs] manger trop peut provoquer des arythmies cardiaques et la mort.

« L’apparition des symptômes se produit entre quatre et 24 heures et en cas de consommation, le maximum est de 50 mg par kilogramme. »

Selon le Kennel Club, la quantité de chocolat toxique pour un chien dépend du type de chocolat qu’il a mangé, de la quantité qu’il a mangé et de la taille du chien.

« Les chocolats plus foncés et plus chers contiennent généralement plus de théobromine et sont plus susceptibles d’être nocifs pour les chiens », ont-ils écrit.

Les chiens qui souffrent d’une intoxication au chocolat seront très probablement d’abord malades et auront des douleurs à l’estomac.

La toxine est un stimulant, ce qui signifie qu’elle peut rendre votre chien « excitable ou développer des contractions musculaires, des tremblements, des ajustements ou une fréquence cardiaque élevée ».

Ils ont ajouté : « D’autres symptômes incluent boire beaucoup, dribbler, ne pas marcher en ligne droite et respirer rapidement.

« Si l’on consomme suffisamment de chocolat, les effets peuvent être graves, voire mortels. »

Bien que vous deviez absolument appeler le vétérinaire et lui emmener le chien immédiatement, le Kennel Club déconseille d’essayer de rendre votre chien malade.

« N’essayez pas de rendre votre chien malade vous-même, car cela peut parfois aggraver la situation », ont-ils déclaré.

