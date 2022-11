Je suis un pro du langage corporel – un indice subtil révèle les vrais sentiments de Matt Hancock sur I’m A Celeb… et pourquoi une star improbable pourrait gagner

RIEN n’unit un groupe glissant dans un combat interne qu’une attaque d’un étranger.

L’arrivée de l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock sur I’m A Celebrity hier soir a semblé guérir les divisions qui s’étaient formées au sein du camp – du moins pour le moment.

Matt Hancock était tout sourire maladroit quand il est arrivé au camp[/caption]

Judi James dit que Matt semblait être en mode MP lorsqu’il a salué ses camarades de camp[/caption]

Cela a provoqué des réactions ondulées de la part des camarades de camp, allant de l’anxiété en larmes à la colère réprimée – tandis que Matt, 44 ans, semblait largement inconscient de la «moquerie» dont il était victime.

Ici, l’experte en langage corporel Judi James analyse la réaction de la distribution et ce que cela pourrait signifier pour le camp, ainsi que les indices subtils qui trahissent les véritables sentiments de Matt.

Matt a essayé de paraître inoffensif avec son sourire maladroit et son comportement maladroit – son langage corporel suggère que l’humain est sa deuxième langue.

Il semble aborder cette expérience comme l’une de ses visites à l’hôpital en tant que ministre de la Santé, la traversant en souriant poliment et en exécutant des rires très faux et exagérés tout en supprimant tout ce qui pourrait sembler critique ou non complémentaire.

Son rire implique une grande ouverture de sa bouche et beaucoup de bruit – mais ses yeux sans sourire ont tendance à balayer les alentours, comme s’il vérifiait son public.

Ce genre de comportement incongru et factice alertera et affectera les autres autant que toute autre chose.

Matt avait l’air inconscient de toutes les moqueries dont il était victime.

Seann Walsh fut instantanément plié en deux, le visage rouge dans un rire impuissant au moment où il posa les yeux sur lui.





Le comédien a passé sept secondes entières à basculer vers l’avant, s’étouffant avec un rire et jurant devant la caméra dans la cabane.

Pendant longtemps, tout ce que Matt disait ou faisait relançait Seann, tandis que Matt regardait simplement avec une expression perplexe.

Trop proche pour le confort

Matt s’est glissé près de Seann Walsh – le laissant dans les points de suture[/caption]

Leurs présentations impliquaient des rituels qui donnaient l’impression que Seann entraînait un extraterrestre à adopter un comportement humain normal.

Matt lui a craché au visage à un moment donné. Dans une autre scène, Sean a essayé de faire sursauter Matt en poussant sa main sur son visage, lui disant avec une expression d’incrédulité qu’il était censé sauter de peur quand Matt est venu sans aucune réponse.

Le comportement spatial de Matt est aussi étrange qu’il l’était en dehors de la jungle.

Alors que Seann parlait à la caméra, Matt semblait se rapprocher trop près, utilisant un regard fixe en gros plan qui semblait maladroit et inconfortable.

Il s’est lancé dans une chanson d’Ed Sheeran à un moment donné, chantant et fixant en même temps, comme s’il défiait Seann de détourner le regard ou de se moquer de lui.

Signaux de rejet du camp ‘alpha’

Mike Tindall a montré des signaux de rejet lorsque Matt est arrivé[/caption]

Comme un groupe d’animaux attaqués, plusieurs membres du camp se sont regroupés autour de leur alpha – Mike Tindall – lorsque Matt et Seann sont arrivés.

Tandis que les autres accomplissaient quelques gestes de salutations polies à Matt, Mike était peut-être celui qui montrait les signaux de rejet les plus forts via son langage corporel.

Il se tenait à une grande distance spatiale pour serrer la main de Matt, malgré le fait que Matt ait fait une poignée de main très respectueuse comme s’il voulait être ami.

La secousse et le contact visuel de Matt ressemblaient à un signal spécial pour reconnaître un pouvoir égal – et cela aura encore plus ennuyé Mike.

Mike garda sa tasse de thé tendue dans sa main gauche pour suggérer un désir de s’éloigner rapidement et de revenir à ce qu’il faisait.

Il était également assis à regarder, les bras croisés dans une puissante barrière.

Il n’y a pas eu de défi ou d’affichage de statut envers Matt, mais son commentaire aux autres d’entendre “des taureaux ** t, des taureaux ** t, des taureaux ** t” quand Matt a parlé a laissé ses sentiments être connus d’une manière très non filtrée.

Avec tous les alphas dans le camp, c’est un groupe très fort lorsqu’il s’agit de combattre des individus impopulaires – trop fort.

S’ils rejettent Matt de quelque manière que ce soit, il deviendra isolé, ce qui ressemblera à de l’intimidation et risquera de faire mal paraître les camarades de camp, en particulier un alpha à dos argenté puissant et intrépide comme Mike.

“Gagnant improbable”

L’entrée de Matt pourrait faire d’Owen un candidat gagnant[/caption]

L’acteur de Hollyoaks, Owen Warner, semblait avoir la meilleure réponse de survie de tous, affichant le genre de naïveté insouciante des enfants.

Il semble prendre tout dans sa foulée depuis qu’il a cessé de défier Mike pour le rôle alpha et s’est installé dans le rôle de “Free Child” dans le camp de célébrités beaucoup plus âgées.

Owen ne peut gagner qu’avec la configuration actuelle. Son langage corporel suggère qu’il peut facilement dévier toutes les angoisses et émotions actuelles qui se développent dans le camp.

Cela signifie qu’il doit esquiver toute chute ou prendre parti.

Il est actuellement comme un grand enfant dans une confiserie, impressionné par tout le monde et tout et heureux de jouer à des jeux.

Ses liens avec Jill Scott dans leur camping-car leur permettront de rester à l’écart de la plupart de l’angoisse et de l’action actuelles et de simplement profiter de l’expérience et éventuellement de se diriger vers une victoire en série.

“Ressentiment” des procès

Matt étant choisi pour faire tous les essais pourrait engendrer du ressentiment dans le camp[/caption]

Quiconque espère que voter pour Matt pour faire tous les essais Bushtucker est une sorte de rétribution doit repenser.

Il y a eu deux réponses très révélatrices lorsqu’il a été distribué hier soir.

Le premier était de Mike, dont la grimace de déception lorsqu’on lui a dit « ce n’est pas toi » a montré à quel point le ressentiment pourrait grandir si Matt obtenait tous les essais qu’il avait hâte de faire.

La deuxième réponse était de Matt lui-même. Être élu pour le procès a fait de lui le centre de l’attention.

Il avait l’air tout à fait ravi alors qu’il était assis, hochant la tête et rayonnant, prenant clairement cela comme un signe que le public voulait voir plus de lui.

Matt avait l’air “ravi” d’avoir été choisi pour faire le procès[/caption]