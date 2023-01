Je suis un pro du langage corporel… 5 signes que la romance de Love Island entre Jessie et Will est fausse et une raison surprenante pour laquelle sa tête pourrait tourner

Les fans de LOVE Island sont ravis que le fermier Will Young ait enfin trouvé une connexion dans la villa.

Après avoir été ami avec les Islanders d’origine, le joueur de 23 ans du Buckinghamshire a serré les lèvres – plusieurs fois – avec la bombe australienne Jessie Wynter lors de l’émission d’hier soir.

Will Young et Jessie Wynter ont partagé une série de baisers passionnés hier soir

La bombe australienne s'est dirigée vers Will lorsqu'elle est entrée dans la villa

Après leur baiser – qui a suivi une séance de pole dance sexy lors du défi Space Raunch – Will a déclaré que c’était “la meilleure nuit de ma vie!”.

Pendant ce temps, Jessie, frappée, a admis qu’elle avait du mal à résister au fermier.

Mais l’experte en langage corporel Judi James n’est pas convaincue que leur connexion soit authentique, admettant qu’elle aperçoit un certain nombre de signaux d’alarme, en particulier en ce qui concerne la rapidité avec laquelle leur romance progresse.

Elle raconte au Sun : “La phrase ‘Si ça a l’air trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas’ n’a jamais semblé aussi pertinente qu’avec ce nouveau couple.

« Le langage corporel de Jessie est déroutant. Il n’y a pas eu de période “d’apprentissage pour vous connaître” ou même de “découverte”, car ils parlent tous les deux en même temps et ont traversé les premières étapes du processus d’accouplement à la vitesse de l’éclair.

“Will était ‘amoureux’ avant de savoir quoi que ce soit sur Jessie.

«S’il y avait des drapeaux rouges potentiels sur la raison pour laquelle elle a été choisie parmi l’ensemble du casting de Love Island Australia pour jouer dans la version britannique, il a choisi de les ignorer et de continuer sur des valeurs et des signaux de surface sommaires et peu fiables à la place.

“Will a tellement peur d’entendre ou de voir quelque chose qui pourrait saboter son match amoureux instantané qu’il termine les phrases de Jessie pour elle plutôt que d’évaluer ce qu’elle a à dire.”

Judi se demande si leur connexion est authentique

Judi prévient que le comportement "collant" de Jessie pourrait provoquer le plus gros choc de la série à ce jour

Judi se demande si Jessie a été “spécifiquement choisie” pour l’adorable Will de la même manière que les producteurs ont précédemment envoyé des filles pour les anciens insulaires Hugo Hammond et le Dr Alex George, qui ont également eu du mal à trouver une connexion au début.

“Will était tellement en bas de l’échelle en termes de datation pour les autres filles qu’il est apparu définitivement relégué dans la zone des amis par toutes”, dit-elle.

“Jessie, cependant, semble le voir comme de l’herbe à chat humaine, ronronnant et se frottant autour de lui et agissant même inquiète que sa tête puisse être tournée par une nouvelle bombe.”

Torsion de choc

Mais Judi prévient que le comportement “collant” de Jessie pourrait provoquer le plus gros choc de la série à ce jour – et faire tourner la tête de Will.

“Il est bombardé de démonstrations plutôt intenses de dévotion collante de la part de Jessie qui pourraient le laisser se sentir dépassé si elle ne se calme pas”, observe-t-elle.

«Lorsqu’elle discutait au coin du feu, Jessie était assise, les deux mains accrochées au bras de Will, appuyant sa tête sur son épaule comme une femme amoureuse qui tient à s’accrocher à son homme.

“Même Will avait l’air de vouloir être autorisé à respirer.

Jessie a dévoré Will pendant le défi

“La façon dont ses yeux balayaient la zone suggérait qu’il tenait à se vanter de sa conquête plutôt que de se concentrer sur elle.

«Jessie jouait même des scénarios où la tête de Will pourrait être tournée par une nouvelle bombe, jouant la scène comme si elle avait déjà besoin d’être rassuré par lui.

«Elle a ensuite pris le contrôle en saisissant le bras de Will et en le poussant autour de sa tête et de son cou pour le rendre tout aussi possessif.

«Quand il s’est penché pour un baiser, elle a passé un bras autour du cou de Will pour le serrer en place avant de le dévorer de la même manière qu’elle l’avait dévoré plus tôt dans le défi.

“Tout le monde veut que Will soit aimé et heureux, mais son désespoir évident de se mettre en couple ne doit pas être confondu avec l’idée qui signifie” avec n’importe qui “.

Tout le monde veut que Will soit aimé et heureux, mais son désespoir évident de se coupler ne doit pas être confondu avec l’idée qui signifie “avec n’importe qui”

Judi James

“Jessie a l’air adorable et pourrait être le partenaire parfait, mais vu la façon dont elle agit en ce moment, l’homme qui a au moins eu son propre espace dans la villa pourrait commencer à se sentir un peu étouffé.”

Judi souligne également que, bien que Jessie ait déclaré qu’elle était toujours disposée à connaître d’autres garçons de la villa, il est peu probable qu’ils ressentent la même chose.

“Jessie a réduit ses chances de s’accoupler avec d’autres garçons, car ils ont tous encouragé Will à trouver un compagnon”, dit-elle.

“Elle a franchi un obstacle en s’associant avant tout ré-accouplement, mais une fois qu’elle sera en sécurité, sa tête sera-t-elle tournée par une nouvelle bombe – ou, peut-être plus probable, sera-t-elle celle de Will ?

“Maintenant qu’il a redécouvert son mojo, il pourrait avoir envie de tester les eaux comme les autres gars le sont.”

